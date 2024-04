Kokosimme viikon uutiset lukupakettiin: Metsäkylän Shellille huonoja uutisia, koululaisten päälle meinattiin ajaa suojatiellä, iso yritys siirtyy Nokialta Ylöjärvelle…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Ylöjärven ja Hämeenkyrön välille on suunniteltu pitkään uuden ohitustien rakentamista, ja nyt hankkeen yksityiskohtainen tietsuunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmassa Ylöjärven ja Hämeenkyrön välille rakennetaan nelikaistainen uusi ohitustie, jossa kaistat on erotettu keskikaiteeella.

Tällainen on uusi Kolmostie Ylöjärveltä Hämeenkyröön: Nelikaistaista ohitustietä rakennetaan 10 kilometriä täysin uuteen maastoon Metsäkylän pohjoispuolelle

Tämän viikon keskiviikkona Tessa Tokee oli jäädä koulumatkallaan maasturikuskin yliajamaksi suojatiellä, kun kuski antoi ensin tietä, mutta painoikin sitten kaasua. Samanlainen tilanne on sattunut Ylöjärvellä kuukausi sitten.

Yrittikö maasturikuski ajaa suojatiellä koululaisten päälle tahallaan? Tessa ja kaveri säästyivät nippa nappa auton alle jäämiseltä Soppeentiellä, kun kuski antoi tietä mutta painoikin kaasun pohjaan

Näyttää siltä, että Metsäkylän Shellinä tunnetun paikallisen huoltoaseman polttoaineen jakelu nykyisessä paikassaan päättyy. Yritys ei saanut aikaisemmin hakemaansa ympäristölupaa, eikä korkein hallinto-oikeuskaan nyt myöntänyt yritykselle valituslupaa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ST1:n valituslupahakemuksen – Keskustelut Ylöjärven Shellin kanssa alkavat

Jätteiden syväkeräysjärjestelmiä valmistava Molok Oy muuttaa naapurikaupungista Nokialta Ylöjärven Elovainiolle.

Jätteiden syväkeräyssäiliöistään tunnettu Molok muuttaa isoihin tiloihin Ylöjärvelle – ”Loistava lisä”

Vappuna ei tarvitse lähteä Tampereelle saakka, sillä Ylöjärvellä järjestetään oma vapputori.

Ylöjärvellä järjestetään pitkästä aikaa vapputori – Tällaista ohjelmaa ja myytävää on tulossa

Ylöjärven Uutiset kertoi maaliskuussa 2023, että Siltatien urheilukenttien oli tarkoitus valmistua vuonna 2024. Rakentaminen on kuitenkin viivästynyt.

Siltatien urheilukentät eivät valmistukaan vielä tänä vuonna – Kilpailutus uusiksi

Pilaantuneen ylöjärveläistontin kunnostus siirtyy ainakin vuodella markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Saastuneen tontin puhdistus tyssäsi valitukseen – Kunnostusurakka Soppeenmäessä lykkääntyy taas

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi tarkastavat epäsiisteiksi ilmoitettuja kiinteistöjä toukokuussa tehtävällä kevätkierroksellaan.

Kaupunki pyytää ilmiantamaan epäsiistejä ylöjärveläistontteja, joille rakennusvalvonta tekee tarkastuksen

Lapsiperheille järjestettiin keskiviikkona Ilves Areenalla Vekaraolympialaiset, jossa oli tarjolla monenlaista puuhaa. Parin tunnin tapahtuma veti paikalle useita satoja lapsia vanhempineen.

Vekaraolympialaisissa halittiin jättioravaa, lyötiin pesistä kuin ammattilaiset ja askarreltiin puuhelmistä koruja – Katso kuvat isosta Ilves Areenan tapahtumasta

Tampereen Maisansalon edustalla tehtiin hiljattain löytö, joka on heitetty veteen Ylöjärvellä kesällä 2015.

Ylöjärveläistyttöjen pulloposti liki kymmenen vuoden takaa pääsi perille – Mutta keitä ovat postin lähettäjät?

Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa toukokuussa käyttöön OmaPirha-nimisen digiklinikan, joka toimii nettiselaimella tai samannimisellä mobiilisovelluksella. Digiklinikka toteutetaan Pirhan ja Mehiläisen yhteistyönä.

Terveysasioita voi hoitaa pian etänä uudella Pirhan digiklinikalla – Näin etävastaanotto toimii