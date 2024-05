Lukupaketti: Kuvagalleria suositulta vapputorilta, YPA:lla on edessään vauhdikas pesiskausi, kurkista sisään Johannan ja Eetun uudenkarheaan kotiin…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Taukovuosien jälkeen Ylöjärvelle palannut vapputori sai lämpimän vastaanoton. Kävijämäärä ylitti moninkertaisesti järjestäjien odotukset.

Loppuunmyyty koju, karvakavereita ja lentosuukkoja prinsessalta – Soppeenmäen vapputori oli täysi hitti – Katso laaja kuvagalleria

Ylöjärven Pallolla on edessä vauhdikas pesäpallokausi, joka starttaa avoimella avaustapahtumalla sunnuntaina 11. toukokuuta.

Ylöjärven Yhtenäiskoulun kenttä kuhisee kesällä kaikenikäisiä pesäpalloilijoita – YPA:n kausi käyntiin lyöntitapahtumalla

Pirkanmaan seurakuntien kesken on käyty keskusteluja uuden krematorion perustamisesta Tampereen seudulle, sillä nykyisen krematorion kapasiteetti ei enää riitä alueella tarvittaviin tuhkauksiin. Pitkien tuhkausjonojen vuoksi vainajien säilytysaikoja on jouduttu pidentämään ja tämä on johtanut ruuhkiin.

Ylöjärven seurakunta on lähdössä mukaan isoon krematoriohankkeeseen, joka vähentäisi vainajien tuhkausruuhkaa

Johanna Kaakkolammin ja Eetu Kalliomäen perheen viiden huoneen yksikerroksinen omakotitalo nousi viime vuonna ensimmäisten joukossa kallioiselle maaperälle Ahmantielle.

Johanna ja Eetu saivat arvonnassa monen haluaman tontin Siivikkalasta – Tällainen on perheen lapsi- ja labradoriystävällinen koti, jossa voisi kuvitella asuvansa vielä 30 vuoden päästä

Nuoret ylöjärveläispainijat toivat Ylöjärvelle komean mitalisaaliin Koululiikuntaliiton kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskisoista. Kisat käytiin viime lauantaina Vaasassa.

Arvo ja Jalo Ketonen painivat Koululiikuntaliiton mestareiksi – Myös muut ylöjärveläiset onnistuivat hienosti

Lämpökompostori on kätevä apu omakotiasujalle, joka haluaa hyödyntää biojätteistä muodostuvan mullan puutarhassa.

Marjatan kahvinporot ja ruuantähteet päätyvät lopulta puutarhan perustuksiin – Ainut, mikä ei lämpökompostorissa hajoa, on eräs tuttu hedelmä

Ruusujen ystävä Pentti Säynäväjärvi tunnetaan kauniista puutarhastaan. Tässä jutussa hän antaa Ylöjärven Uutisten lukijoille vinkkejä pensasruusujen kasvatukseen.

Ikiaikaiseen ruusuun hurahtaa ja sitten rakastuu – Pentti Säynäväjärvi antaa ohjeet pensasruusujen kasvatukseen