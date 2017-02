Seurakunta ja kaupunki laittavat historiallisen monumentin kuntoon

Pirkanmaan maakuntamuseo valmistelee parhaillaan lausuntoaan Kuru-laivan haaksirikon muistomerkin huonokuntoisten osien korjaamisesta tai korvaamisesta. Kurulaissyntyinen filosofian tohtori Pirkko-Liisa Kastari ilmaisi viime viikolla Ylöjärven Uutisten verkkolehdessä julkaistussa haastattelussa huolensa kansallisesti merkittävän muistomerkin kohtalosta.

Kurun Tammikankaan hautausmaalla oleva Kuru-laivan haaksirikon muistomerkki on ollut jo liki neljän vuoden ajan torso.

Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan Kurun kappeliseurakunnan hautausmaan työntekijät keräsivät vuonna vuonna 2013 talteen 38 marmorista muistolaattaa, koska ne olivat erittäin huonokuntoisia.

Muistolaatat ovat tallessa hautausmaan varastorakennuksessa.

Pirkanmaan maakuntamuseon maakuntamuseotutkija Anu Salmela kertoo hautausmaan työntekijöiden puuttuneen muistolaatta-asiaan, koska ihmiset eivät pystyneet lukemaan laatoissa olevia tekstejä.

– Nyt kun marmoriset laatat ovat olleet jo vuosien ajan kuivassa, niiden tekstit ovat nähtävissä ja luettavissa, Salmela sanoo.

Salmela on käynyt Kurussa ja todennut laattojen heikon kunnon.

Merkittävä muistomerkki

Maakuntamuseotutkija Anu Salmelan mukaan Tammikankaan hautausmaalla oleva Kuru-laivan haaksirikon muistomerkki on erittäin merkittävä paasikokonaisuus.

– Hautamuistomerkin erikoisuudesta kertoo jo sekin, ettei 38 vainajan nimilaattojen materiaaliksi aikanaan valittu paikallista Kurun punaista graniittia vaan valkoinen marmori. Kivivalinta osoittaa muistomerkin pystyttäjien halunneen korostaa tapahtuman erikoislaatuisuutta, Salmela miettii.

Maakuntamuseotutkijan mielestä nimilaattoja ei voida tehdä esimerkiksi Kurun harmaasta tai mustasta graniitista, vaan nimilaattojen on oltava marmoria.

Salmela laatii parhaillaan lausuntoa muistomerkin tiimoilta.

– Lausunto valmistuu lähitulevaisuudessa, hän lupaa.

Salmelan kirjoittaman lausunnon saa niin Ylöjärven evankelisluterilainen seurakunta kuin Ylöjärven kaupunkikin. Niillä molemmilla on vastuu on muistomerkin hoidosta.

Kun Kurun kunta oli itsenäinen, sillä oli rooli muistomerkin kunnossapidossa. Kuntaliitoksen myötä vastuu on siirtynyt Ylöjärven kaupungille.

Juhlavuodeksi kuntoon

Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen sanoo, ettei hän tunne Kuru-laivan haaksirikon muistomerkin kohtaloa.

– En usko, että muistomerkkiä on turmeltu. Asia on selvitettävä perin pohjin, hän lupaa.

Kurun kappeliseurakunnan kappalainen Leena Jalkanen rauhoittelee Kuru-laivan haaksirikon muistomerkin tiimoilta syntynyttä kohua.

– Hautausmaan työntekijät havaitsivat muistomerkin nimilaattojen olevan todella heikossa kunnossa. He toimivat varovaisesti ja vastuullisesti kerätessään laatat asianmukaiseen talteen hautausmaan varastorakennukseen, hän sanoo.

– Marmoriset nimilaatat olivat kuluneet ikävännäköisiksi ajan saatossa. Laattojen tekstit eivät olleet enää luettavissa, kappalainen kertoo.

Jalkanen korostaa, ettei seurakunta ole ollut toimettomana muistomerkin kunnostamisen suhteen.

– Kun muistomerkki on seurakunnan ja kaupungin vastuulla, huolehdimme yhdessä monumentin kunnosta, hän kiteyttää.

Jalkanen muistuttaa, että vuonna 2019 tulee kuluneeksi 90 vuotta Kuru-laivan onnettomuudesta.

– Tähtäimemme on kyseisessä juhlavuodessa, hän painottaa.

– Esillä on ollut muun muassa ajatus, jonka mukaan Siilinkarin majakkaa kuvaavan paaden kyljessä olevat vainajien nimikaiverrukset kunnostettaisiin. Asiasta ei ole lopullista ratkaisua.

Muistomerkistä on huolehdittava

Pirkko-Liisa Kastari sanoo, että hänelle Kuru-laivan muistomerkki on poikkeuksellisen tärkeä.

– Tiedän eri puolilla Suomea asuneena, että suuri yleisö tuntee Kurun pääasiassa surullisen Kuru-laivan katastrofin johdosta, hän toteaa.

– Eri puolilta maatamme ihmiset saapuvat Kurun Tammikankaan hautausmaalle katsomaan muistomerkkiä. Siksi merkistä on kannettava huolta, Kastari korostaa.

– Vien tavallisesti omat vieraani katsomaan Kuru-laivan haaksirikon muistomerkkiä.

Toimittajana elämäntyönsä tehnyt Kastari muistuttaa Kuru-laivan haaksirikon olleen Suomessa kaikkien aikojen tuhoisin vesiliikenneonnettomuus.

– Laivan kaatuminen johti peräti 138 matkustajan hukkumiseen. Osa vainajista sai viimeisen leposijansa Tammikankaan hautausmaan yhteishaudasta, Kastari kertoo.

Kuru-laivan onnettomuus kosketti myös Pirkko-Liisa Kastarin sukua. Hänen isoisänsä sisko Helena Myllymaa menehtyi haaksirikossa.

– Helena Myllymaa haudattiin sukunsa hautaan, Kastari sanoo.