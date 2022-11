”Palvooko nuoriso taas saatanaa?” Perheenisä teki Siivikkalassa satanistisiin rituaaleihin viittaavan löydön kirjeineen ja kalloineen

Siivikkalassa asuva perheenisä lähetti Ylöjärven Uutisille kuvia leirikeskukselta, josta hän teki kertomansa mukaan järkyttävän löydön.

Perheenisä kertoo olleensa nuorimmaisen lapsensa kanssa liikkeellä Siivikkalassa Näsijärven rannalla sijaitsevalla Valkeekivellä, jossa sijaitsee partion leirikeskus.

Leirikeskuksen pihasta hän teki erikoisen löydön: puiselle pöydälle oli aseteltu oksista tehty pentagrammi, jonka sakaroiden kärkiin oli aseteltu kynttilät. Pentagramin keskellä oli rasia, jonka päällä oli todennäköisesti eläimen kallo. Rasia taas piti sisällään tammenterhon, luita, eläimen hampaita.

– Palvooko nuoriso taas saatanaa? Tämä aiheutti suurta järkytystä, varsinkin kun nuorimmainen oli mukana ja löysi nuo, perheenisä kertoo.

Lisäksi paikalta löytyi kirje, jolle on annettu otsikko ”Saatanan lapset”. Kirjeessä kuusi henkilöä on antanut tikkukirjaimin allekirjoituksensa saatanan ylistämisestä ja elämänsä omistamisesta tälle. Ruutupaperille on piirretty muun muassa väärinpäin oleva risti, numerot 666 ja lisäksi hakaristi. Kunkin allekirjoituksen perässä on punaista, jota kuvien lähettäjä epäilee vereksi.

– Eli onko viilleltykin itseensä?

Perheenisä kertoo keskustelleensa löydöstä perheensä ja lastensa kesken. Yksi hänen kouluikäisistä lapsistaan kertoi, että TikTokissa toimii saatanan lapset -nimeä käyttävä tili, jonka videoita jotkut lapset ovat koulussa katselleet.

– Myös koulun vessan seinään on piirrelty saatanan merkkejä. Onko tämä vaarallista leikkiä vai uusi villitys? perheenisä kysyy.

”Ensimmäinen kerta, kun kuulen tällaisesta toiminnasta”

Ylöjärven Uutiset otti yhteyttä kaupungin nuorisopalveluihin kysyäkseen, onko nuorisopalveluiden tietoon tullut vastaavaa toimintaa Siivikkalassa tai Ylöjärvellä. Erityisnuorisotyöntekijä Carita Rantasen mukaan nuorisopalvelut saa yhteydenottoja monenlaisesta häiriköinnistä ja ilkivallasta, mutta ei satanismista.

– Olen ollut yli viisi vuotta töissä Ylöjärvellä, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen tällaisesta toiminnasta. Mutta näin ne asiat kantautuvat meidän korviin. Nyt on ihan varma, että katsomme, että mikä homma, Rantanen sanoo.

Hän kuitenkin epäilee, että kyseessä on pieni ja harmiton lapsi- tai nuorisoporukka.

– Tuskin tästä on saatananpalvelurinki lähtenyt käyntiin.