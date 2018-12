Eduskunnan päätökset vaikuttavat kuntienkin toimintaan

Vaikka eduskunta säätää lait, tehdään monet ihmisten arkeen vaikuttavat päätökset kunnissa. Ylöjärvi kuuluu kehyskuntaverkostoon, jonka jäseniä ovat Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Joensuun kehyskunnat. Kehyskuntaverkoston luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto vieraili marraskuussa eduskunnassa. Osallistuin tilaisuuden yhteydessä kehyskuntien kansanedustajille järjestettyyn pienimuotoiseen paneelikeskusteluun.

Vaikka Ylöjärven kaltaiset nopeasti kasvavat kehyskunnat hoitavat useimmat tehtävänsä suhteellisen mallikkaasti ja tehokkaasti, ei myönteinen kehitys ole itsestäänselvyys. Paneelikeskustelussa nousi esille muun muassa soteuudistuksen vaikutus kuntien talouteen ja päätöksentekoon, samoin valtion kunnille kaavailemat uudet tehtävät.

Asiantuntijoiden mukaan kunnille säädettyjä uusia tehtäviä ei ole korvattu läheskään täysimääräisesti hallitusohjelman lupauksesta huolimatta. Käytännössä hallitus on kiertänyt kirjaustaan arvioimalla monen päätöksensä kustannusvaikutukset pahoin alakanttiin. Esimerkiksi päivähoitomaksujen alentamisen tai viisivuotiaille kaavaillun maksuttoman varhaiskasvatuksen talousvaikutuksia laskettaessa ei ole huomioitu päivähoidon kysynnän kasvun aiheuttamaa painetta uusiin päiväkoti-investointeihin.

Kuntien taloustilanteen kiristyminen niistä itsestään riippumattomista syistä heijastuu väistämättä palveluihin ja verotukseen. Kuntatalouden hoito muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa yhä mutkikkaammaksi. Kuntien velkataakka jäisi lähes ennalleen, mutta noin 60 prosenttia niiden nykyisistä verotuloista tilitettäisiin valtion kautta maakunnille.

Perustuslakivaliokunnan arvioitavana jälleen kerran olevan soteuudistuksen kohtalo on kuitenkin yhä avoin. Samanaikaisesti lukuisten muiden lakiesitysten sisältöä puivan valiokunnan loppukauden aikataulu on erittäin tiukka. Heikosti valmisteltu soteuudistus voi tyssätä tälläkin vaalikaudella perustuslakivaliokuntaan. Ylöjärvellä on edellytykset kehittyä uudistuksen lopputuloksesta riippumatta, mutta monien muiden Suomen kuntien tilanne on tukalampi.

Kuntakentän toiminnassakin on parantamisen varaa. Tutkimusten mukaan suuria puutteita on varsinkin julkisen rakentamisen laadussa ja sisäilmaongelmien hoidossa. Työterveyslaitos arvioi Suomessa olevan satojatuhansia sisäilmaoireista kärsiviä, joista monet ovat altistuneet kouluissa ja päiväkodeissa. Pelkästään rakentamisen kilpailuttamisen ja valvonnan kehittäminen tuottaisi kansakunnalle mittavia taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä.

Kehyskuntaverkoston tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi kuntien velvoitteista työllisyydenhoidossa ja erityisesti hyvin sujuneesta työllisyys- ja yrityspalvelukokeilusta. Kokeilun jatkaminen kahdella vuodella on ollut kuntapäättäjien yleinen toive. Hallitus kuitenkin lopettanee kuntakokeilun vuodenvaihteessa.

Ratkaisu on lyhytnäköinen. Myös Ylöjärvi on säästänyt sievoisen summan työttömyyden laskua nopeuttaneen kokeilun avulla. Jatkossa vastaavia lisäsäästöjä ei synny, eikä työttömyys hellitä niin tehokkaasti kuin pitäisi. Toivottavasti mahdollisimman moni työtön löytää silti työpaikan.

Suomalaisten työmoraali on korkea. Meidät tunnetaan rehellisenä ja ahkerana kansana, joka ei pidä suurta melua itsestään. Kylmästä ja köyhästä historiastamme huolimatta kansanluonteemme on mahdollistanut Suomen kehityksen arvostetuksi korkean teknologian maaksi. Pitkän syksyn jälkeen koittaa jälleen juhlan aika, mistä on kiittäminen erityisesti sotaveteraaneja. Toivotan kaikille Ylöjärven Uutisten lukijoille oikein hyvää itsenäisyyspäivää sekä rauhallista joulun odotusta