Voionmaan opiston kiinteistöjen pelastus

Järki voitti.

Näin voi hyvällä syyllä kiteyttää kaupan, jossa Voionmaan opiston tontti ja rakennukset siityivät paikalliseen ja yksityiseen omistukseen.

Nyt Mutalassa olevaa entistä opistoaluetta isännöi Markus Silfverberg, joka on perustanut kokonaisuuden hallintaa varten oman yhtiön.

Uusi omistaja hankki Voionmaan opiston itselleen rakkaudesta kotiseutuun. Silfverbergin mielestä opistoalue on keskeinen osa Mutalan kylää. Opisto merkitsee hyvin paljon seudun asukkaille, koska opinahjo oli vuodesta 1950 lähtien osa yhteisöä.

Moni ylöjärveläinen kyselee, paljonko Näsijärven rannalla sijaitseva varsin laaja, noin 20 hehtaarin laajuinen alue rakennuksineen on maksanut.

Tässä tapauksessa myyjä toimi harvinaisen viisaasti, vastuullisesti ja kaukonäköisesti. Alkuperäinen omistaja ei sortunut hinnoittelemaan kohdetta ajankohtaan nähden väärin.

Omistaja ymmärsi, että tyhjillään ja käyttämättöminä oleville tiloille jokainen vuosi on rankka.

Markus Silfverberg on laittanut jo toimeksi. Hän on aloittanut opiston asuntoloina toimineiden huoneistojen remontoimisen pieniksi kodeiksi.

Uudella isännällä on varsin runsaasti visioita Voionmaan opiston alueen kehittämisestä.

Silfverbergin tavoitteena on luoda opistoalueesta monipuolisen toiminnan keskus, jonne ihmisillä on matala kynnys saapua. Hänen mukaansa laaja piha-alue sekä erilaiset rakennukset mahdollistavat monipuolisen tapahtumien järjestämisen. Ideoinnissa vain taivas on kattona.

Markus Silfverberg haastaa kaikki ylöjärveläiset mukaan entisen opistoalueen kehittämistalkoisiin. Hän etsii yhteistyökumppaneita ja ottaa vastaan ideoita.

Voionmaan opiston alue sijaitsee erinomaisella paikalla. Ylöjärven keskustasta on opistolle varsin lyhyt matka. Opistolle pääsee myös vesiteitse, sillä paikka on Näsijärven rannalla.

Toinen tärkeä kysymys on se, miten Ylöjärvi vaalii tulevaisuudessa Väinö Voionmaan (1869–1947) muistoa ja perintöä.

Voionmaa oli professori, kansanedustaja, senaattori, ministeri ja kansleri. Hän oli Suomen itsenäisyyden alkuajan merkittävä poliittinen vaikuttaja. Voionmaata arvostetaan historian tutkijana, ja hänen erityinen osaamisensa liittyi keskiaikaan. Voionmaa oli sosiaalidemokraatti.

Voionmaa puhui jo niinkin varhain kuin 1920-luvulla työläisnuorille tarkoitetun kansanopiston perustamisesta. Voionmaan unelma alkoi toteutua vuonna 1944, jolloin hän sai 75-vuotislahjakseen kansalaislahjarahan. Tämä raha oli opiston rakentamisen alkupääoma. Rakennustyöt käynnistyivät Ylöjärven Kyöstilässä vuoden 1950 keväällä, ja opisto aloitti toimintansa vuoden 1951 huhtikuussa. Voionmaan opisto jätti Ylöjärven menneenä kesänä, kun opisto yhdistyi Kiljavan opiston kanssa ja muutti Tampereelle.