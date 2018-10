Tampereen Teatterin riipaiseva Anna Karenina pitää katsojan tiukasti otteessaan

Vaikka maailman kirjallisuuden suuresta klassikosta, Leo Tolstoin Anna Kareninasta on tehty loputtomasti elokuvia, televisiosarjoja, baletteja, oopperoita ja teatteriesityksiä, Tampereen Teatterin riipaiseva toteutus lunastaa paikkansa runsauden sarvessa. Marika Vapaavuoren ohjaama näytelmä osoittaa, että venäläiskirjailijan 1870-luvulla kirjoittama teos on ajankohtainen kaikkina aikoina. Marjatta Kuivaston loisteliaat lavasteet johdattavat katsojan tsaarin ajan Venäjälle: Pietariin, Moskovaan ja maaseudun aateliskartanoihin.

Leo Tolstoi (1828-1910) oli samaan aikaan realisti, idealisti ja syvällinen ihmistuntija. Hänessä yhdistyi hyvällä tavalla yhteiskunnallinen ja uskonnollinen ajattelija. Kirjailijan voima kumpusi aitoudesta, vahvasta tunneälystä ja nöyryydestä. Siksi hänen mestariteoksensa on ajaton ja koskettaa ihmisiä polvesta polveen.

Anna Karenina -romaani on ikivihreä, joka kuuluu jokaisen sukupolven must-luettaviin. Ennemmin tai myöhemmin.

Liki jokaisella ihmisellä on tästä maailmankirjallisuuden klassikoksi asettuneesta teoksesta jonkinlainen mielikuva. Ainakin se, että romaani on kuin iso tiiliskivi. Anna Karenina on kiehtonut niin elokuvien kuin oopperoiden, balettien ja näytelmien tekijöitä. Romaanin tenho on sammumaton. Niin se on nyt vuonna 2018 Tampereen Teatterissakin. Sanoma hiljentää katsojat. On kauneutta, on kyyneliä.

Mikä sitten vetää ihmisiä katsomaan Anna Kareninaa? Varmasti se, että teos käsittelee monipuolisesti rakkauden loputonta mysteeriä. Teos kuvaa intohimoa ja sen sammumista. Mukana on myös elämänvalhetta, joka aina saa uteliaat ihmiset tirkistelemään ja päivittelemään kaksinaamaisesti.

Tsaarin ajan Venäjä avautuu nykyihmisille ratkaisemattomana arvoituksena. Äiti-Venäjällä luokkayhteiskunta kukoisti. Pietarissa ja Moskovassa elettiin loistokkaasti. Yläluokat, etenkin aateliset, keräsivät huomion kansakunnan kaapin päällä.

Ortodoksinen kirkko piti yllä ymmärrystä oikeasta ja väärästä. Kuitenkin kielletyn hedelmän maku on iäti kiehtonut polttavasti osaa ihmisistä.

Maailmassa on aina ollut suuria rakkaustarinoita ja onnettomia kohtaloita. Tolstoi kuvaa Anna Kareninassaan sydämeen käyvästi kahta rakkaustarinaa: traagista ja onnellista.

Ihmiset ovat kaikkina aikoina päättäneet päivänsä saavuttamattomien rakkauksien takia. Kuoleman valitseminen on kallis hinta rakkaudettomuudesta. Tolstoin kuvaama Anna Karenina on yksi surullisena ja onnettomana elämänsä päättäneistä ihmispoloista.

Esitykseen on satsattu

Tampereen Teatteri on laittanut kaikkensa likoon Anna Karenina -tuotannossaan. Tampereen Teatterin koko syyskauden ohjelmisto on ollut yhtä voittokulkua. Ensi-illat ovat tuoneet katsojien nautittavaksi laadukasta, puhuttelevaa teatteria.

Anna Kareninan suomennos tarjoaa herkullista tekstiä kuultavaksi. Ansiokasta on, että näyttelijät replikoivat selkeästi. Muistissani ovat ajat, jolloin monet näyttelijät nielaisivat sanojen viimeiset tavut. Se särähti korvaan ja myös vaikeutti näytelmän seuraamista.

Marika Vapaavuori on ohjannut Anna Kareninan täyteläiseksi kokonaisuudeksi. Esitys pysyy koko ajan kasassa ja on nautinto kokea.

Marjatta Kuivasto tuo Tampereen Teatterin intiimille Suurelle näyttämölle herkän venäläisen tunnelman. On loistoa mutta myös harmautta. Ilmapiiri suorastaan kylpee venäläisessä koreudessa.

Leena Rintala on suunnitellut loisteliaat epookkipuvut. Rikkaat näyttävät rikkailta ja köyhät köyhiltä.

Anna Karenissa on oivallisia tanssinumeroita, jotka kuljettavat tarinaa luontevasti eteenpäin. Tanssi rikastuttaa esitystä kutkuttavasti.

Näyttelijät puhkuvat tunnetta

Anna Karenina on kylmässä, ilottomassa avioliitossa. Suuri rakkaus vie kaunottaren mukanaan. Tragedia on valmis.

Rooleissa olevat naiset ja miehet ovat lukeneet Tolstoinsa kannesta kanteen. Ammattilaisten joukko pitää tiukasti kiinni siitä, että katsojien mielenkiinto ei pääse sammahtamaan.

Tampereen Teatterin omaan näyttelijäkuntaan kuuluva Pia Piltz lunastaa paikkansa Anna Kareninan vaativassa roolissa. Piltz on varsinainen sähinkäinen, joka rakastaa tulisesti. Näyttelijätär muistetaan varmasti tulevaisuudessa nappiin osuneesta Anna Kareninastaan.

Aleksei Kareninin roolissa nähdään Turkka Mastomäki, joka tekee aristokraattisen ylhäisöherransa tyylikkään kuivasti.

Aleksei Vronskina nähdään Marc Gassot, jonka viettelytaidot ovat parasta a-luokkaa. Gassot koskettaa niin matalilla kuin korkeilla äänenpainoillaan. Hän on uskottava viettelijänä.

Konstantin Levinin manttelin pukee napakasti ylleen Lari Halme, joka jälleen tekee hyvin koskettavan luonneroolin. Halme on saanut uutta potkua näyttelijänä vahvasta pääroolistaan Sademies-näytelmässä.

Tampereen Teatterin Suurella näyttämöllä ollaan suurten tunteiden vallassa, kun siellä esitetään Anna Kareninaa. Säihkyvä timantti saa jälleen arvoisensa kiillotuksen.