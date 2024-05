Tänään juhlistetaan lehdistön- ja sananvapautta – Erimielisyyksilläkin on paikkansa sananvapaudessa

Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään maailmanlaajuisesti tänään 3. toukokuuta.

Uutismedian liitto ja sen jäsenet muistuttavat niin lehdistönvapauden päivänä kuin vuoden muinakin päivinä, kuinka arvokas asia sananvapaus on – rauhan rakentaja, vapauden vahvistaja, valintojen mahdollistaja ja demokratian ylläpitäjä.

Sananvapaus on voima, joka pitää demokratioita pystyssä. Kannustamme pitämään kiinni oikeudesta kirjoittaa, puhua, jakaa ja ottaa vastaan luotettavaa tietoa. Hyökkäys sananvapautta ja vapaata mediaa vastaan on aina hyökkäys demokratiaa vastaan.

Erimielisyyksilläkin on paikkansa sananvapaudessa. Eri näkökulmat rikastuttavat elämäämme, mutta pahimmillaan ne voivat johtaa hankaliin umpisolmuihin. Rakentavalla keskustelulla ja toisten kuuntelemisella voimme ratkaista erimielisyydet ja kunnioittaa demokratian ydintä. Näin pidämme huolta myös sananvapauden toteutumisesta.

Namibiassa hyväksyttiin 3.5.1991 Windhoekin julistus, joka puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä. Kaksi vuotta myöhemmin YK:n yleiskokous julisti Unescon aloitteesta toukokuun kolmannen päivän lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi, World Press Freedom Dayksi. Teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran 3.5.1994.

Tänä vuonna päivän kansainvälinen teema on A Press for the Planet: Journalism in the face of the environmental crisis. Se korostaa journalismin ja sananvapauden merkitystä nykyisessä maailmanlaajuisessa ympäristökriisissä.