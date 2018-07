YPAlle ensimmäinen täyspotti pesiksessä

Ylöjärven Pallo otti viime lauantaina kauden ensimmäisen täyden pistepottinsa pesäpallon eteläisen alueen maakuntasarjan lounaislohkossa.

YPA löi kotikentällään Mynämäen Vesan jaksoluvuin 2–0. Jaksot menivät YPAn nimiin murskaavasti juoksuin 21–1 ja 18–2.

Voitto ei nostanut YPAa vielä pois B-lohkon jumbopaikalta. Ylöjärveläisryhmä on saalistanut seitsemästä ottelusta nyt kuusi sarjapistettä. YPA on pitänyt kauden aikana ulkopelinsä kohtalaisen hyvin kasassa ja antanut vastustajille vain 109 juoksua. Ongelmat ovat olleet sisäpelissä, sillä YPA on pystynyt lyömään vasta 93 juoksua.

YPAn seuraava kamppailu on jo tänään keskiviikkona, kun ylöjärveläisryhmä matkaa Pomarkun Pyryn vieraaksi.