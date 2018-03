Tämän talven lumia

Kaupunkilaiset osaavat vaatia. Palautteiden perusteella esimerkiksi huolellisesti ja nopeasti auratut kulkuväylät tuntuvat olevan menneen talven lumia.

Tämä talvi on ainakin Ylöjärvellä luminen. Viime talvena perheeni ei kertaakaan ryhtynyt lumitöihin: pärjättiin ilmankin. Nyt on pitänyt nöyrtyä. Onneksi jokaisella meistä on voimia osallistua.

Hienointa lienee, että poika on erityisen kunnostautunut tässä tehtävässä. Ensin ajattelin, että vaikkapa raha voisi innostaa häntä tähän työhön, muttei se oikein toiminut.

Poika keksi itse parhaimman motiivin: hän kolaa ja lapioi pihaamme, jotta saisi tarpeeksi tilaa tehdä siellä omatoimisia jalkapallomaalivahdin harjoituksia. Samalla hän vielä yleensä puhdistaa minun autoni, joten taidan olla melkoisen etuoikeutettu.

Aina poika ei kuitenkaan ehdi tai muuten pysty. Sama koskee kaupungin vastuulla olevia lumitöitä: kaikkialle ei millään heti päästä siistimään.

Mutta pitäisikö maksetuilla veroilla saada moitteetonta ja asukkaille mahdollisimman vaivatonta lopputulosta? Olisihan se hienoa, mutta resursseja kannattaa käyttää muuhunkin.

Palvelu maksaa – riippumatta siitä, kuka tai mikä palvelee. Yleensä se maksaa rahaa. Itse tai talkoilla toimittaessa kyse on ajasta ja siitä, että jokin muu tehtävä jää tekemättä tai lepo lepäämättä.

Vaikka joku kuinka palvelisi, niin lumisina talvina pysäköintimahdollisuudet heikkenevät. Ongelmat kasvavat, koska jokaisella autoilevalla asukkaalla ei ole henkilökohtaisesti nimettyä parkkitilaa. Silti laiton pysäköinti on laitonta.

Mikä neuvoksi? Pitäisikö kaupungin tai muun yhteiskunnan taata kaikille oma parkkiruutu? Ei sentään.

Kaupungillamme ei tällä hetkellä ole omaa kunnallista pysäköinninvalvontaa. Mielestäni se on lähtökohtaisesti hyvä asia: verovaroja ei ainakaan tältä osin käytetä kyttäilyyn. Tarvittaessa kaupungin viranhaltijat toki tekevät – tilanteen ensin itse tarkistettuaan – virka-apupyynnön poliisille.

”Eihän se keneltäkään ole pois, jos minä toimin itselleni edullisella tavalla” on joskus totta, muttei aina. Esimerkiksi pysäköintikielloille on usein jokin hyvä syy. Vaikkapa se, että tietä ei pystytä kunnolla auraamaan tai pelastusajoneuvot eivät mahdu ajamaan perille asti, jos autoja on jätetty eteen. Myös yleinen näkyvyys voi kärsiä.

Tällöin itselle edullinen ja helppo, mutta kuitenkin perustellun kiellon vastainen pysäköinti todellakin on muilta pois: se vaarantaa vakavasti niin terveyden kuin turvallisuudenkin. Erityisesti lumisina talvina.