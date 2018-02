Yhdessä Kurussa

Kurun talvitapahtumassa on etenkin lapsiperheille paljon mielekästä touhua. Tärkeintä on kuitenkin se, että tehdään ja ollaan yhdessä.

Kurun kirkon ja seurakuntatalon alueella vietetään talvitapahtumaa tänä sunnuntaina. Päivä alkaa lyhyellä jumalanpalveluksella. Sen jälkeen pidetään hauskaa pihalla: luvassa on ainakin ponitalutusta ja keppihevosrata.

Toivottavasti lunta riittää pulkkamäkeä ja tandemhiihtoa varten. Kurun partiolaiset tuovat tandemhiihtovälineet, joita saa rohkeasti kokeilla. Viime vuonna tandemhiihto oli talvitapahtuman vetonaula.

Kappalainen Leena Jalkanen sanoo, että Kurussa on paljon tarjontaa lapsiperheille, muun muassa MLL toimii aktiivisesti. Silti seurakunnan kolme vuosittaista perhetapahtumaa vetävät mukavasti väkeä.

– Koen, että ne ovat ihmisille tapahtumina tärkeitä. Tapahtumat eivät ole vain rahan keräämistä varten, vaan ne ovat merkittäviä perheiden kokoajia, Jalkanen toteaa.

Kaikki talvitapahtuman tuotto menee Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi.

Yhteisöllisyydestä puhuu myös diakoniatyöntekijä Anneli Tirkkonen. Se näkyy tapahtumien järjestämisessäkin. Esimerkiksi talvitapahtuman hernekeiton on monena vuonna keitellyt soppatykillä yksi innokas paikallinen talkoolainen.

– Tuntuu, että täällä Kurussa on helppo saada tapahtumiin talkoolaisia. Maaseutuympäristössä on aina totuttu tekemään talkoita. Se asenne on juurtunut ihmisiin. Jos oltaisiin kaupungissa, se ei välttämättä olisi niin itsestään selvä, Tirkkonen miettii.

– On tyypillistä, että samat ihmiset ovat monenlaisissa asioissa aktiivisia.