Uutiset utelee: Oletko jouluihminen?

Markku Ollikainen

Soppeenmäki

– No en varsinaisesti. Ei joulu toki ärsytä, kyllä siitä tykkään ja sitä laitan, mutta en ole henkeen ja vereen jouluihminen. En ole sellainen jouluinen luonne kaiketikaan.

Seppo Sonne

Urkonmäki

– Kyllä oikeastaan. Täytyy olla joulukuusi ja tietyt jouluruuat, ja aattona on normaalit rituaalit. Vaikka perheen kesken sovitaan, ettei osteta lahjoja, kaikki ostavat. Joulunvietto on perinne.

Josefiina Nousiainen

Soppeenmäki

– Hmm, en tiedä, mitä vastaisin. En laita joulua, koska koristelu ei kiinnosta minua, mutta joulua on mukava viettää perheen kesken, ja on kiva mennä vanhemmille, kun siellä on koristeltu.

Helena Alhamo

Tiuraniemi

– Kai jollain tapaa. Kai jouluun kuuluu kaikki perinteiset jouluhössötykset: ruuat, kuusi, koristelut… Olen siihen tottunut lapsuudesta asti. Mutta sanotaan, että hössötykseni on laantunut.

Elena Haapaniemi

Soppeenmäki

– Olisin, jos ei olisi niin paljon töitä – olen kassana kaupassa, joka on joulun alla auki ympäri vuorokauden. Mutta olen minä jo pihaan laittanut joulun ja lahjat ostanut ja ruokiakin laitan.