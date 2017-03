Huolena opetuksen säästöt ja nuorten tulevaisuus

Koulutuskeskus Valon opiskelijoille suunnatussa kuntavaalipaneelissa käsiteltiin Ylöjärven tilannetta ja tulevaisuutta monelta kantilta. Tentattavaksi saapuneet ehdokkaat olivat keskenään paljolti samoillakin linjoilla. Talous ei korjaannu lyhytnäköisillä leikkauksilla. Opetuksesta on pidettävä huolta. Suur-Tampere ei houkuttele.

Lukion opiskelijakunnan hallitus ja Ylöjärven nuorisovaltuusto järjestivät nyt vaalipaneelin ensimmäistä kertaa yhdessä. Viime torstain tilaisuudessa olivat tentattavina valtuustoehdokkaat Siiri Kontteli (kok.), Veli-Matti Antila (kd.), Niko Ärling (vas.), Jenni Kiiskinen (vihr.) ja Ville Laine (sd.).

Järjestäjät tavoittelivat opiskelijoille suunnatun tilaisuuden panelisteiksi nuoremman polven ehdokkaita. Antila edusti hiukan varttuneempaa ikäpolvea, ja hän on myös nykyinen valtuutettu. Kontteli on toiminut neljä vuotta nuorisovaltuustossa.

Kontteli sai heti alkuun kysymyksen nuorisovaltuusto merkityksestä tulevaa poliittista uraa ajatellen.

– Olen tutustunut nuorisovaltuustossa kunnan päätöksentekoon, ja olen saanut samalla intoa vaikuttaa itsekin.

Antilalta udeltiin, miksi hän on lähtenyt mukaan politiikkaan.

– Olin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja aikana, jolloin oma kyläkoulumme joutui lakkautusuhan alle. Vastustuksesta huolimatta yli sadan oppilaan koulu kasvavalla alueella lakkautettiin. Tämä oli yllyke lähteä mukaan kuntapolitiikkaan.

Yleisö pyysi Kiiskistä visioimaan, millainen kaupunki Ylöjärvi on kymmenen vuoden kuluttua.

– Toivottavasti sijoitamme lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja vähennämme tätä kautta nuorten mielenterveysongelmia. Koulujärjestelmä saisi olla tasa-arvoisempi, sillä meillä on tehty eriarvoistavia koulutuksen leikkauksia.

Koulutusta, vetovoimaa

Ehdokkaita pyydettiin esittelemään tärkeimmät asiakokonaisuudet, jotka he aikovat ajaa jos tulevat valituiksi.

Kiiskinen ihmetteli, miksi koulutuksesta on leikattu paljon, vaikka oppilaita on tullut lisää. Opetusryhmiä on kasvatettu, ja opettajia on passitettu kilometritehtaalle.

– Tehtyjä leikkauksia pitää perua, tai tehdä uusia uusia satsauksia koulutukseen. Tarvitaan arvokeskustelua, mikä on kuntalaisille tärkeää.

Laine on yhtä mieltä siitä, että lapsista ja nuorista ei pidä säästää. Kukaan ei halua leikkauksia, mutta jotenkin on päästävä tavoitteisiin.

– Meillä menee paljon energiaa siihen, että olemme päätöksenteossa toisiamme vastaan. Miten voisimme käyttää nuo voimavarat yhdessä samaan suuntaan?

Antila korosti tasapainoisen kuntatalouden tärkeyttä. Palvelut voivat olla kunnossa vain, jos talous on hyvissä kantimissa.

Kontteli haluaa Ylöjärvestä hyvän asuinpaikan kenelle tahansa. Tarvitaan vetovoimaa, jotta nuoret haluaisivat palata kotipaikkakunnalleen jatkokoulutuksen jälkeen.

– Tarvitsemme hyvät kulkuyhteydet Tampereelle, sekä asuntoja, jotka sopivat nuorille aikuisille.

Nuorten tulevaisuus on Ärlingin keskeinen huolenaihe. Koulutuksen leikkaukset ovat leikkaamista monen nuoren tulevaisuudesta.

– Jokaisella pitää olla oikeus valita opintosuuntaus, johon oikeasti haluaa. On jo olemassa tutkintoja, jotka ovat katoava luonnonvara.

Miten lisää työtä nuorille?

Ehdokkailla ei ollut tarjota helppoja lääkkeitä nuorten työttömyyteen. Laineen mukaan nuorisotyöttömyys on kuitenkin viime aikoina vähentynyt. Se osoittaa, että kaupungissa on osattu tehdä jotain myös oikein.

– Työnantajat vaativat usein työkokemusta, kun nuori hakee työpaikkaa. Ylöjärvi voisi kasvattaa yrityksille annettavaa työllistämistukea nuorten kesätöihin. Näin voisimme saada enemmän ensimmäisiä kesätyöpaikkoja tarjolle.

Kiiskinen muistutti, että lukio on jo profiloitunut yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi hän haluaa houkutella kuntaan ihmisiä, jotka ovat valmiita perustamaan uusia yrityksiä. Tätä kautta nuoretkin saisivat lisää työtilaisuuksia.

Antila korosti kodin, yrittäjien ja koulun yhteistyön merkitystä nuorten työllistämisessä.

– Opinto-ohjaukseen pitää panostaa, koko lukion aikana. Tämä on yksi keino vähentää syrjäytymistä.

Ensimmäinen ammatinvalinta ei ole Ärlingin mukaan lopullinen päätös. Tukea pitää löytyä myös silloin, kun nuori haluaa opiskella toisen tutkinnon.

Suur-Tampere ei vaihtoehto

Kaikki ehdokkaat vastustivat selkeästi ajatusta Suur-Tampereesta. Yhdistyminen Tampereen kanssa ei ole tulevaisuuden vaihtoehto.

– Aikoinaan tehtiin selvitys kuntaliitoksesta, ja hanke kariutui. Me haluamme pitää oman itsenäisen kaupunkimme, Antila painotti.

– Ei Suur-Tampereelle, se on meidän viestimme. Ylöjärveläisyys on kantava voimavara, ja sitä haluamme vaalia, Ärling sanoi.

– En näe liitokselle tarvetta. Siinä pelottaa oikeasti, miten saisimme Ylöjärven ääntä kuuluviin. Kaupunkien välinen yhteistyö toimii ja se riittää, Kiiskinen arvioi.

– Viljakkala ja Kuru ovat nähneet, että palvelut heikkenevät, kun pieni kunta liittyy suurempaan. Nämä kärsisivät vielä enemmän, jos liittyisimme Tampereeseen, Laine pohdiskeli.

– Ei missään nimessä kuntaliitosta! Ylöjärvi on laaja kaupunki, joten matkaa kaupungin reunalta keskustaan tulisi todella pitkälti. Alueiden eriarvoisuus vain kasvaisi, Kontteli ennakoi.