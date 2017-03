”Tehkää persoonallista kuntakentän pioneerina”

Ylöjärven kunnalliselämän grand old man Tapani Jarva (kok.) tietää reseptin kasvukaupungin kehittämiseksi. Hänen mukaansa virkamiesten ja luottamushenkilöiden on oltava ahkeria ja ennakkoluulottomia visionäärejä, jotka luovat aktiivisesti moderneja käytäntöjä. – Ylöjärvellä on paljon voimavaroja, mies muistuttaa.

Kunnallisneuvos Tapani Jarva saavuttaa tänään keskiviikkona 75 vuoden iän.

Konkaripäättäjä selailee lehtileikekirjojaan, joiden sivuille hän on tallentanut juttuja vuosikymmeniä kestäneeltä paikallispoliitikon taipaleeltaan.

Jarvan vaikuttajan ura alkoi vuonna 1983 urheilutalon johtokunnan puheenjohtajuudesta. Hän johti yhtäjaksoisesti kunnallisvaltuustoa kaksi vuosikymmentä. Vapaaherran päiville hän jäi lopullisesti vuonna 2011 jättäessään Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n puheenjohtajuuden.

Kokoomuspäättäjä seuraa edelleen aktiivisesti kotikaupunkinsa päätöksentekoa. Hänen mielestään Ylöjärvi on hyvällä ladulla tulevaisuuden suhteen.

Kannattaa olla tienraivaaja

– Tulevaisuus on tehtävä itse, Tapani Jarva korostaa.

Hänen mielestään Ylöjärvi on ollut runsaat kaksi vuosikymmentä innovatiivinen tulevaisuuden kunta.

– Rohkeita ideoita on oltava niin virkamiehillä kuin poliitikoillakin. Vastuunkantajien on valittava ideat, joita yhdessä lähdetään viemään maaliin, grand old man kannustaa.

Jarva neuvoo virkamiehiä ja päättäjiä vilkaisemaan joskus peräpeiliin, mutta hänen mukaansa historiaan ei saa jämähtää.

– Kaikkien aikojen onnistuneimpien asuntomessujen järjestäminen vuonna 1996 loi pohjan nykyiselle kasvukaupungillemme. Ylöjärven linjaus olla viihtyisä ja houkutteleva asumisen tyyssija kantaa vielä pitkään, Jarva uskoo.

– Olen vakuuttunut siitä, että suomalaisten lapsiperheiden unelma on tulevaisuudessakin asua omakotitalossa. Ylöjärvellä on vetovoimaisia kaupunginosia. Ihmiset ostavat tontteja ja rakentavat taloja, kun paikkakunnan palvelut ovat hyvässä maineessa. Kunnan palvelut on pidettävä hyvällä tasolla.

Ylöjärven kaupunki oli eturivissä perustaessaan pari vuosikymmentä sitten kunnallisen elinkeinoyhtiön.

– Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n siivet kantavat edelleenkin. Yhtiöllä on ollut kaksi rautaista toimitusjohtajaa. Ari Tuulentie ja Timo Isolähteenmäki ovat suorastaan taikajimejä. Heidän kaltaisiaan työjuhtia Ylöjärvi tarvitsee entistä enemmän.

Jarva onnittelee kangasalalaisia, jotka, kylläkin jälkijunassa, ovat muuttamassa kuntamuotonsa kaupungiksi.

– Me ylöjärveläiset arvostimme paikkakuntaamme jo runsas vuosikymmen sitten valiten kuntamuodoksemme kaupunkiuden. Nimitys on tuonut meille merkittävästi lisäarvoa, hän sanoo.

Jarvan mukaan huhtikuisissa kuntavaaleissa valittavien 51 kaupunginvaltuutetun tärkeimpänä tehtävänä on löytää uusia avauksia, joiden turvin Ylöjärvi on suomalaisen kuntakentän parasta A-luokkaa.

– Ylöjärvellä on leveät harteet vastata tulevaisuuden haasteisiin. Paikkakunnallamme on riittävän suuret voimavarat toteuttaa uniikkeja hankkeita. Aivoriihet on vain valjastettava synnyttämään ennennäkemättömiä oivalluksia.

Haastajia riittää

Tapani Jarva on vakuuttunut siitä, ettei kasvunälkäinen Tampere halua nielaista Ylöjärveä tulevaisuudessa.

– Pirkkalan kunnan kohtalo on suurella todennäköisyydellä toisenlainen. Pirkkala melko varmasti liitetään osaksi keskuskaupunkia, hän miettii.

Jarva herättelee ylöjärveläisiä vastuunkantajia huomaamaan kuitenkin Tampereen kaupungin laajentumisen aivan Ylöjärven rajan pinnassa.

– Lielahti ja Lentävänniemi kehittyvät hurjaa vauhtia. Niihin rakennetaan ennätystahtia asuntoja ja palveluja. Alueet ovat merkittäviä kilpailijoita Ylöjärvelle, hän sanoo.

Jarvan mukaan Tampere satsaa silmiinpistävän paljon keskustansa tiivistämiseen.

– Tamperelaiset tekevät keskustastaan hyvin suurta.

Paikallis- ja maakuntapäättäjiä

– Kuntavaalit ovat edelleen merkitykselliset, Tapani Jarva linjaa.

Hänen mukaansa tehtäviä menettäville kunnille jää varsin merkittäviä haasteita.

– Elinvoima-asiat pääsevät soteajan jälkeisessä kunnassa kunnolla esille. On muistettava, että jokainen menestyvä kunta tekee itse tulevaisuutensa mieluisakseen, Jarva teroittaa.

Kunnallisneuvoksen mukaan Ylöjärven on kehitettävä koulusektoriaan ja oltava aktiivinen maapolitiikassaan ja maan jalostamisessa.

Jarvan mukaan ensimmäiset maakuntavaalit kiinnostavat äänestäjiä mutta jo toisella kerralla ihmiset laiskistuvat äänestämään.

– Ensimmäiset maakuntavaalit ovat samassa yhteydessä kuin presidentinvaalit ovat. Tasavallan päämiehen valitseminen vetää kansalaiset uurnille. Aika osoittaa sen, että maakuntapäättäjät jäävät varsin kaukaisiksi kansalaisille. Tästä syystä maakuntavaalit eivät aktivoi ihmisiä.

Jarva on vakuuttunut siitä, että soteuudistuksen toteutumisen jälkeen monen kunnan terveysasemat ja terveyskeskukset suljetaan.

– Ylöjärvellä on hyvin moderni ja hyvin toimiva terveyskeskus. Palvelut säilyvät täällä, hän luottaa.

Uusi yhtenäiskoulu

lisää vetovoimaa

– Haaviston alueelle lähivuosina kohoava uusi yhtenäiskoulu vahvistaa Ylöjärven vetovoimaa, Tapani Jarva sanoo.

Hän on vakuuttunut siitä, että Ylöjärvi erottuu tulevaisuudessa vahvasti edukseen hyvin hoidetun kouluverkkonsa ansiosta.

– Kaupungin kaikki koulut ovat kiitettävässä kunnossa.

Jarvan mukaan kaupungin on huolehdittava siitä, että sillä on huipputilojen lisäksi pätevät opettajat ja laadukkaat oppivälineet.

– Lapsille on annettava oppikirjat ja muut oppimisen kannalta tärkeät välineet. Niistä säästäminen ei ole viisasta.

Jarva muistuttaa, että naapurikunnissa on pelottavan paljon korjausvelkaa.

– Esimerkiksi Hämeenkyrö ei ole huolehtinut toimintansa kannalta tärkeiden kiinteistöjen kunnostamisesta.

Jarva odottaa, että Hämeenkyröstä alkaa kantautua mielipiteitä, joiden mukaan kunta toimi epäviisaasti jatkaessaan itsenäisenä.

– Oikea-aikainen liittyminen Ylöjärveen olisi ollut hämeenkyröläisten etu, hän miettii.

Ahkeria kuntajohtajia kehiin

– Suomea piinaa se, etteivät kunnat ole houkuttelevia työpaikkoja huippujohtajien silmissä, Tapani Jarva suree.

Kunnallisneuvoksen mukaan kuntakentälle olisi kiireesti puhallettava uusi draivi, jotta kovan luokan virkamiehet haluaisivat työskennellä kunnissa.

– Tälläkin hetkellä monessa kunnassa on käynnissä ikävä kuntajohtajajahti, mikä nakertaa ihmisten luottamusta ja arvostusta kuntasektoria kohtaan. Akaassa ja Punkalaitumella menee hyvin paljon energiaa hukkaan, kun niissä erotetaan johtajia.

Taloudesta on

huolehdittava

– Terve ja vakaa talous luo kestävän perustan modernin kunnan toiminnalle, Tapani Jarva linjaa.

Leipätyönsä kansainvälisen yrityksen talousjohtajana tehnyt Jarva painottaa sitä, että kunnissa on oltava rohkeutta investointeihin.

– On opittava näkemään asiat, jotka mahdollistavat uuden vaurauden syntymisen. Itsensä hengiltä säästäminen ei ole viisasta, hän korostaa.

Jarva näkee Ylöjärven kaupungin taloudellisen tulevaisuuden vahvana.

– Soteuudistuksen jälkeisessä maailmassa Ylöjärven kaupungin tulovirta on varsin vahva. Täällä pystytään investoimaan. Ylöjärvi on tulevaisuudessa aktiivinen toimija.

Yrittäjähenki kantaa

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto saa Tapani Jarvalta kehuja monesta asiasta.

– Sorvannon päänavaus yrittäjähenkisyyden istuttamisesta kaikkiin kaupungin työntekijöihin on hyvin kaukonäköinen, Jarva kiittää.

Jarva nostaa esille Ylöjärven ensimmäisen kunnanjohtajan Pauli Poussun ja Sorvannon edeltäjän, kaupunginjohtaja Pentti Sivusen: he toimivat kaukoviisaasti luodessaan kestäviä edellytyksiä Ylöjärven teollistumiselle.

– Pauli Poussu päästi teollisuuden paraatipaikalle Vaasantien varteen. Menestyvistä yrityksistä tuli käyntikortteja Ylöjärvelle, hän sanoo.

– Kunnallisneuvos Pentti Sivunen oli visionääri, ja hänellä oli laaja yhteistyösuhdeverkosto. Ylöjärvi varttui nimenomaan taitavasti hoidetun maapolitiikkansa ansiosta Sivusen kahtena vuosikymmenenä, Jarva tilittää.

Jarva muistuttaa, että viime vuosikymmenien aikana tehty työ antaa Ylöjärvelle pitkän etumatkan uudessa tulevaisuustyössä.

– Matkimalla ja kopioimalla ei synnytetä kestävää kehitystä, hän korostaa.

Kunnallisneuvoksen mukaan kuntakenttää myönteisesti ravistelevat päänavaukset ovat erittäin tervetulleita.

– Rohkeasti ja persoonallisesti tekemällä Ylöjärvi on mallikaupunki.

Kunnallisneuvos Tapani Jarva täyttää 75 vuotta 1. maaliskuuta. Jarva viettää merkkipäiväänsä perhepiirissä.