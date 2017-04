Ylöjärven hiusalan uusin tulokas luottaa asiakaspalvelutaitoon

Sami Suhosta ei kurja taloustilanne säikäytä. Tuskin mies olisi muuten muuttanut perheineen täysin vieraisiin maisemiin ja perustanut hiusalan yritystä ilman valmiita verkostoja. – Jos asiakkaat ovat tyytyväisiä, silloin heitä riittää, Suhonen uskoo.

Mikkolantie 6:n valokylttiin on vaihtunut uusi nimi: Parturi-kampaamo Sami. Sisällä yrittäjä Sami Suhonen näyttää tyytyväiseltä.

– Joka päivä on käynyt asiakkaita, Suhonen kertaa ensimmäisen viikkonsa saldoa.

Suhonen teki tänä kesänä rohkean hypyn uuteen, monellakin tavalla. Juhannuksen jälkeen 37-vuotias Pieksämäen kasvatti jätti synnyinkaupunkinsa ja oman parturi-kampaamoyrityksensä, pakkasi perheensä kanssa kimpsunsa ja muutti Nokialle.

Kun sopiva toimitila löytyi naapurikaupungista, mies laittoi pystyyn uuden yhden miehen yrityksen.

– Ajattelimme, että lähdemme katsomaan vähän muutakin maailmaa kuin Pieksämäkeä. Täällä on kuitenkin vähän vilkkaampaa. Töitä sielläkin olisi kyllä riittänyt, Suhonen kertoo.

Uudelle yritykselle on tilaa

Mikkolantietä pitkin kulkee päivässä tuhansia autoja, Sami Suhonen laskeskelee.

– Jos työn jälki on hyvää ja liikepaikka hyvä, en näe mitään estettä sille, että asiakkaita riittää, uusi yrittäjä toteaa.

Kampaamoalan vastatuulesta on puhuttu paljon lähivuosina. Vuosittain satoja kampaamoja on lopettanut toimintansa ja viranomaiset ovat huolissaan harmaasta taloudesta.

Kun Suhonen vuonna 1996 valmistui parturi-kampaajaksi Pieksämäellä, Suomi tokeni lamasta, kuten nytkin.

Suhonen oli nähnyt alan kehitystä jo pidempään äitinsä parturi-kampaamoyrityksen kautta, johon hän myös valmistuttuaan meni töihin ja myöhemmin yrittäjäksi. Talouden turbulenssista huolimatta miehen usko alaan on säilynyt.

– Totta kai taloustilanne näkyy, esimerkiksi värjäysten väliä saatetaan pitkittää. Parturi-kampaajat kuitenkin kärsivät tilanteesta aika vähän. Tämä on sellainen palvelu, jota ihmiset aina tarvitsevat. Eivät he jätä käymättä kokonaan, Suhonen sanoo.

Yhteystietopalvelu Fonectan mukaan Ylöjärvellä on 65 kampaamoalan liikettä. Suhonen kuitenkin uskoo, että uudelle tulokkaalle on tilaa.

– Kampaamoja on paljon joka paikassa. On ihan työn jäljestä kiinni, menestyykö. Jos asiakkaat ovat tyytyväisiä,

silloin heitä riittää.

Mieskampaaja ei ihmetytä

Suhonen on todella tittelinsä mukaisesti parturi-kampaaja: tämän asiakaskunta on lähes parinkymmenen vuoden uran aikana jakautunut tasaisesti miesten ja naisten kesken.

Ammattilaisen mukaan sillä ei ole eroa, kuka penkkiin istuu. Hän ei allekirjoita näkemystä, että naiset olisivat vaativampia asiakkaita.

– On tosi tarkkoja miehiäkin. Tietysti naisten työssä on se ero, että muotoilu on tarkempaa, koska heillä on usein pidemmät hiukset, Suhonen puntaroi.

Kampaamoalan yrityksistä yli 90 prosenttia on naisten pitämiä. Suhonen ei ole kuitenkaan kohdannut naisvaltaisella alalla ennakkoluuloja tai ihmettelyä.

– Kukaan ei ole heti tuominnut, että en osaisi mitään, koska olen mies. Ihmisillä on mielestäni hyvin vähän ennakkoluuloja, tai sitten ennakkoluuloiset eivät tule tänne, mies kertoo hymyillen.

Sen sijaan sukupuoli voi olla ammatissa jopa etu.

– On niitä, joille sukupuoli merkitsee. Jotkut asiakkaat varta vasten etsivät mieskampaajaa tai -parturia.

Asiakaspalvelun ammattilainen

Millaisen vahvistuksen Ylöjärven hiusala Sami Suhosesta saa?

– Olen luova ja kokeileva: kokeilen mielelläni uusia tekniikoita ja ideoita. Olen myös ihmisläheinen ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tuleva, Suhonen kuvailee.

Hiusyrittäjän mukaan alalla pärjäämisen a ja o onkin asiakaspalvelun laatu.

– Ammattitaitoisuus tietysti pitää olla, mutta täytyy tulla ihmisten kanssa juttuun. Jos ei ole hyvä asiakaspalvelija, niin mielestäni ei voi olla parturi-kampaaja.

Suhosen asiakaskunta on ulottunut vauvasta vaariin. Ammattilaisen täytyykin hallita erilaiset leikkaukset ja värjäykset. Jos asiakas toivoo sinistä tukkaa, siihen täytyy olla valmiudet.

– Lähtökohtanani on aina asiakkaan toivomus. Jos asiakas välttämättä haluaa vaikka täysin kaljun, niin teen sen kyllä. Kysyn kuitenkin aina muutaman kerran, onko hän ihan varma.

Parturi-kampaajan tärkein mainoskanava kulkee Suhosen mukaan suusta suuhun. Palvelualalla ihmiset mielellään hakeutuvat sinne, mistä ovat kuulleet hyvää tuttaviltaan.

Mutta jos suusta suuhun kulkevat kehut, niin tekevät risutkin.

– On pääasia, että asiakas lähtee tyytyväisenä pois. Jos kaikki ei mene asiakkaan toiveen mukaan, pyrin korjaamaan tilanteen. Sillä jos asiakas lähtee tyytymättömänä ovesta, hän varmasti kertoo sen jo kotimatkalla 50:lle muulle.