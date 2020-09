Pirkanmaan pelastuslaitoksen Aila-myrskyn aiheuttamat tehtävämäärät ovat aamusta lisääntyneet.

Kello 13 mennessä pelastuslaitos on lähtenyt toimialueellaan hieman yli 100 tehtävälle, joista suurin osa on kaatuneiden puiden aiheuttamia vahinkoja.

Ylöjärvellä Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut torstaina aamuneljän ja iltapäiväyhden välillä yhteensä 14 tehtävää, jotka ovat olleet myrskytuhoihin liittyviä pieniä vahingontorjuntatehtäviä.

Kello 13 aikaan ilman sähköä oli Suomessa noin 82 000 taloutta. Pirkanmaalla sähköttömiä talouksia on noin 4 000. Jos oma tilanne huolestuttaa, ei sähköyhtiöön soittaminen välttämättä heti kannata. Päivitetty sähkötilanne on näkyvissä verkkosivulta sähkökatkokartta.fi. Verkkosivuilla on myös ohjeita, mitä tehdä sähkökatkon tullessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan myrsky jatkuu Pirkanmaalla klo 15 asti ja sen jälkeen tuulet hieman heikkenevät.