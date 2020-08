Pirkanmaan kuunnelluimman paikallisradion uusi aamujuontaja on Kimmo Hoivassilta. Monelle jo entuudestaan tuttu ääni uhkuu intoa päästessään herättämään maakunnan arkiaamuisin.

SUN Radion aamuohjelma SUN Uusi Aamu on saanut uuden juontajan, kun Kimmo Hoivassilta, 46, aloittaa lähetyksen vakituisena isäntänä. Vuodesta 2013 Radio SUN Oy:n palveluksessa työskennellyt Kimmo on kuulijoille ennestään tuttu muun muassa uutistoimituksesta, mutta päätyönään hän on tehnyt yhtiön rockpainotteisen kanavan, FUN Tampereen, aamulähetystä.

– Nyt hypätään sitten kokonaan SUN Radion taajuuksille, Kimmo toteaa.

– Ehkä enemmän iskelmään painottuva musiikkikin sopii jo paremmin tämän ikäiselle ihmiselle, hän jatkaa naurahtaen.

Mitenkään sokkona Kimmo ei suosittuun aamuohjelmaan lähde, sillä hän on ottanut pestiin tuntumaa jo muutamina kesäviikkoina.

– Tampereella ikäni asuneena ja tamperelaista radiota tehneenä tuo kivan lisähaasteen koko Pirkanmaan asioiden haltuun ottaminen. Toki esimerkiksi aiempien vuosien SUN Kesäkiertueet ovat jo tutustuttaneet myös muiden paikkakuntien toimijoihin ja silmäätekeviin, Hoivassilta sanoo.

Suositun aamuohjelman juontajan paikka aukeni pitkäaikaisen tekijän Ilkka Lahden siirryttyä kesällä tv-uutisten lukijaksi.

– SUN Radion yksi isoimmista vahvuuksista on varmasti mahtava yhteishenki pienessä työyhteisössämme. Se toivottavasti kuuluu myös lähetyksissä, Hoivassilta sanoo.

Asiallinen, viihdyttävä ja raikas SUN Uusi Aamu saattaa kuulijansa joka arkiaamu perille paikallisista uutisista, ilmiöistä ja ihmisistä. Rentoa menoa siivittää kello 6–11 taatusti monipuolisin iskelmä ja paras pop.

SUN Radio on osa Pirmediat-mediaryhmää. Pirmedioihin kuuluvat SUN Radion lisäksi radiokanava FUN Tampere sekä paikallislehdet Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Oriveden Sanomat, Sydän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset