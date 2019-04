Hulevesimaksu, mikä se on?

Se on parin viime vuoden aikana tullut maksu sadevedestä, jonka oletetaan valuvan viemäreihin ja peritään ainakin omakotiasukkailta. Ok, jos näin tapahtuu. Vaan jos tontilta ei ole mahdollisuutta valua tippaakaan vettä minkäänlaisesta reiästä viemäreihin, niin ”huviverohan” se silloin on!

Ainakin Ylöjärven ja Kangasalan harjualueilla on satoja tuollaisia omakotikiinteistöjä, joilla vesi kerätään kasvien kasteluvedeksi. Osa sadevedestä valuu maaperän suodatuksen kautta pohjaveteen, jolloin se on pikemminkin ymparistöteko, josta ei ainakaan rangaista pitäisi?

Jos hulevesimaksu peritään, sen pitäisi mielestäni olla kiinteistökohtainen ja kunnan viranomainen käy tarkastamassa, minne hulevedet menevät ja maksu sen perusteella.

Kun taas vaalit ovat ovella, tosin eduskuntavaalit, joissa kuitenkin valtaosa ehdokkaista on kuntiensa päättäjinä, niin erityisesti omakotiasujia kiinnostaa kuulla puolueitten periaatteellinen kanta tuosta asiasta ja eritoten kuntien erilaisista maksuista, eli ”piiloveroista”!

Tuollaiset maksut ovat mielestäni poliittisten päättäjien epärehellistä toimintaa, kun kepulikonsteilla yritetään tasapainottaa kuntien taloutta. Jos verotulot eivät riitä menoihin on kolme tapaa hoitaa asia.

1. Karsitaan menoja. 2. Otetaan velkaa. 3. Nostetaan kunnallisveroa, jolloin vastuunkantajina ovat kukin kantokykynsä mukaisesti, eikä, kuka milloinkin, jonkin nimisen maksun kohteena oleva erillisryhmä.

Erkki Jänkä