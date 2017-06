Elämä erityislapsen kanssa uuvutti Jaanan ja Jaken avioeron partaalle

Ilmoitukset

Hello! Did you know that the size of the discount on purchases in Alliexpress can reach 70-90%? No? Then you can check for yourself:

Henkilökohtaista

Palkkaa Reipas, Työtäpelkäämätön, tunnollinen Nuorimies arjen aputöihin.Esim.nurmikon leikkaus,halko hommat,apumieheksi rakennukselle.Ilari 0442751180

Sekalaista

Naisten hemmottelupäivä su 11.6 klo 13-19 Kirstinkammarilla Vanhankouluntie 319, Ylöjärvi. Mukana vaate-esittelyä,hyvinvointia, hierontaa ym. mukavaa.

Labradori Keijo etsii hoitopaikkaa kesäksi vaikka reippaan koululaisen seuraksi. Puh. 0503500715 Virpi