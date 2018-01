Ehdokkaat äänessä paikallislehdessä

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa tänään. Ylöjärven Uutiset on ajan hermolla. Tämä lehti käsittelee alkavaa vaalia erittäin laajasti ja tarkasti. Saman tekevät Pirkanmaan Lehtitalon muut lehdet.

Käsissänne on siis melko historiallinen numero, kun presidenttiehdokkaat ovat näin näkyvästi äänessä paikallislehdessä. Ei ihan joka päiväistä herkkua.

Kaikki presidenttiehdokkaat ovat saaneet sivun verran palstatilaa. Pyrimme tuomaan esille jotain sellaista, mitä ei ihan jokaisessa vaalitentissä ole ainakaan vielä sanottu.

Toki teemat, joiden ympärillä presidenttikanditaatit pyörivät ovat jo monesta yhteydestä tuttuja: rauha, tasa-arvo, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, hyvinvointi, työllisyys, syrjäytyminen, maahanmuutto, kaupungistuminen, eriarvoisuus, ilmastonmuutos, koulutus, maiden väliset suhteet, Euroopan unioni… Listaa voisi jatkaa vielä aika pitkään.

Joihinkin näistä teemoista presidentti voi vaikuttaa enemmän, joihinkin vähän vähemmän.

On kuitenkin selvää, että presidentin mielipiteellä on jatkossakin suuri painoarvo ja siksi ehdokkaat haluavat nostaa esiin näkemyksensä isoista teemoista.

Toivottavasti paikallislehden tämä numero antaa vielä hieman lisäpontta kaupungilla käytävään keskusteluun alkavasta vaalirupeamasta. Tosin pitää myöntää, että toistaiseksi ehdokkaiden vaalikampanjat ovat olleet melko laimeita.

Kukaan istuvan presidentin haastajista ei näytä haluavan ottaa isoa riskiä. Siksi kampanjoista on toistaiseksi jäänyt sellainen kuva, että presidentinvaalin ohella haetaan jo ennakkoasetelmia ensi vuoden kevään eduskuntavaaleja silmällä pitäen.

Ylöjärveläiset nuoret pääsivät esittämään oman mielipiteensä nuorisovaalissa, jonka Sauli Niinistö voitti ylivoimaisella kannatuksella. Ylöjärvellä Niinistön suosio oli niin suuri, että siinä himmenivät gallupluvutkin.

Nuorisovaalissa äänestysaktiivisuus jäi reiluun 51 prosenttiin. Toivottavasti tämä ei ennakoi varsinaisen vaalin äänestysaktiivisuutta. Onneksi äänestysikäiset ovat yleensä hieman aktiivisempia äänestäjiä kuin vielä äänestysoikeutta odottavat nuoret.

Vaikka Ylöjärven Uutisetkin haluaa auttaa ehdokkaita saamaan äänestäjänsä vaaliuurnille, on lopullinen äänestäjien innostaminen aina ehdokkaiden omissa käsissä.

Lisää hyviä avauksia siis kaivataan.