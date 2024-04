Tänään tärähtää: Nuoria Somettaa täyttää Valon!

Historian viides Nuoria Somettaa -tapahtuma järjestetään tänään Koulutuskeskus Valossa.

Tapahtuman pääesiintyjänä nähdään rap-artisti Jami Faltin. Lavalla nähdään myös nouseva rap-duo Coozii & Zeno. Lisäksi lavalla saatetaan nähdä yllätysesiintyjiä.

Tällä kertaa Nuoria Somettaa -tapahtumaan tuodaan myös huikea Cave Entertainment Gaming Lounge -pelistudio. Luvassa on kisailua formulasimulaattorilla sekä FIFA- ja NHL-peleissä. Käytössä on myös VR-lasit.

Tapahtumassa on vahvasti mukana myös Ylöjärven nuorisopalvelut, joiden jalkautuvat työparit liikkuvat tapahtumassa kohdaten nuoria. Käytössä on myös Somen vaarat -pelikorttipakka, josta nuori voi kohdatessa nostaa kortin ja yhdessä ohjaajan kanssa pohtia aihetta. Lisäksi tapahtumassa on someseinä, johon nuoret voivat kirjoittaa ajatuksiaan sosiaalisesta mediasta.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joita ohjaa Ylöjärven Uutisten tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala. Maksuttoman, päihteettömän ja ikärajattoman Nuoria Somettaa -tapahtuman järjestävät Ylöjärven Uutiset, Ylöjärven lukio ja Ylöjärven kaupunki.

Tapahtumaa tukevat taloudellisesti Leppäkoski Group, LVI Kurikka, Kivilähde – Kaavin Kivi Oy, Tampereen Konepajat, Block Solutions, Dynaset ja Kauppakeskus Elo.