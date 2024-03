Muuta taloutesi suunta – Lainojen yhdistäminen voi olla ratkaisu

Useiden lainojen, osamaksujen ja luottokorttivelkojen hoitaminen voi tuntua raskaalta. Muistettavia eräpäiviä on useita, ja joka kuukausi lainojen hoitamiseen kuluu paljon rahaa. Tässä tilanteessa lainojen yhdistäminen voi olla avain kohti parempaa rahatilannetta. Kotimainen lainojen vertailupalvelu Nordic Bank auttaa lainojen yhdistämisessä.

Lainojen yhdistäminen voi tuoda säästöjä ja parantaa rahatilannetta

Lainojen yhdistämisen yksi huomattava etu on, että useiden pienten luottojen korvaaminen yhdellä lainalla voi vähentää kuukausittaisia kuluja merkittävästi. Talouden hallinnasta tulee yksinkertaisempaa ja stressiä on vähemmän, kun sinun tarvitsee hoitaa enää vain yhtä lainaa.

Lisäksi isommissa lainoissa on usein matalampi korko kuin pienissä luotoissa. Näin ollen uusi yhdistelylaina saattaa tulla kokonaiskustannuksiltaan halvemmaksi kuin kaikki vanhat pienet lainat yhteensä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulle jää enemmän säästöjä.

Miten lainojen yhdistäminen toimii?‌

Lainojen yhdistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että maksat uuden lainan avulla kaikki vanhat lainat kerralla pois. Tilalle tulee yksi uusi laina. Yhdistelyn tavoite on säästää rahaa ja yksinkertaistaa talouden hallintaa.

Yhdistä lainat Nordic Bankin lainavertailun avulla. Kun teet lainahakemuksen kauttamme, tavoitat lukuisia luotonmyöntäjiä helposti yhdellä hakemuksella. Sinun tarvitsee siis täyttää lainahakemus vain kerran ja voit sillä saada useita lainatarjouksia.

Näin yhdistät lainat Nordic Bankin avulla:

Täytä ilmainen hakemus nettisivujemme kautta. Vertaile tarjouksia. Valitse tarjouksista paras. Saat rahat tilillesi pian. Maksa kaikki muut lainat kerralla pois yhdistelylainalla.

Kannattaako lainojen yhdistäminen aina?

Ennen yhdistämispäätöksen tekemistä on tärkeää arvioida omaa taloudellista tilannetta ja laskea huolellisesti, miten yhdistäminen vaikuttaa rahatilanteeseen. Parhaimmillaan lainojen yhdistäminen on todella kannattavaa, pysäyttää velkakierteen ja helpottaa taloudellista tilannetta huomattavasti. On kuitenkin totta kai myös tilanteita, joissa yhdistäminen ei välttämättä kannata.

Esimerkiksi jos liian moni laina jää yhdistelyn ulkopuolelle, ei yhdistelystä välttämättä ole hyötyä. Kiinnitä huomiota myös uuden yhdistelylainan maksuaikaan. Pitkällä maksuajalla saat kuukausierästä pienemmän, mistä voi olla hyötyä, jos kaipaat lisää väljyyttä kuukausibudjettiin. Kuukausierä kannattaakin sopia sellaiseksi, että taloudellinen tilanne oikeasti helpottuu ja rahaa jää muihinkin asioihin.

Lainojen uudelleenjärjestelystä ei ole pitkäaikaista hyötyä, jos rahankäyttötavoissa ei samalla tapahdu muutosta. Luottojen kertyminen on tärkeää pyrkiä estämään jatkossa. Lainojen yhdistämisen lisäksi voi siis olla tarpeen tehdä muitakin muutoksia, jotta tilanne saadaan lopullisesti hallintaan.

Muista kilpailuttaa järjestelylaina

Kilpailuttamalla voit varmistaa, että saat mahdollisimman edullisen lainatarjouksen. Lainan kilpailutus voi tuoda huimat säästöt, sillä mitä matalampi korko on, sitä halvemmaksi laina yleensä tulee. Koska voit tehdä kilpailutuksen helposti netissä yhdellä lainahakemuksella, sitä ei kannata missään nimessä jättää tekemättä.

Nordic Bankin kautta voit kilpailuttaa vakuudettomat järjestelylainat 500 eurosta jopa 60 000 euroon asti. Valitse sopiva laina-aika 1–15 vuoden väliltä.

Luotonmyöntäjät tekevät lainasopimukset aina asiakaskohtaisen arvion perusteella. Nimelliskorko voi vaihdella 4,41 % – 20 % välillä ja kulut voivat olla korkeintaan 150 euroa vuodessa. Vaihtelua voi siis olla paljon ja juuri siksi kilpailutus kannattaa. Lainahakemuksen tekeminen ei sido sinua mihinkään, joten voit tehdä lopullisen päätöksen lainan ottamisesta vasta sitten, kun olet nähnyt tarjoukset.