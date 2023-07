Nordic Bankin lainavertailu auttaa löytämään halvimman lainan

Kun etsit edullista lainatarjousta, Nordic Bankin lainavertailu on apunasi. Lainavertailu avaa oven halvimman lainan löytämiseen. Onpa lainantarpeesi pieni tai suuri, kannattaa eri lainantarjoajien tarjouksia vertailla. Vain kilpailuttamalla voit varmistaa, että lainasi on mahdollisimman edullinen ja sinun tarpeisiisi sopiva.

Nordic Bankin lainavertailupalvelu auttaa sinua tekemään viisaita taloudellisia päätöksiä. Tavoitat yhdellä ilmaisella lainahakemuksella jopa yli 30 pankkia ja rahoitusyhtiötä, eli saat kätevästi yhdellä hakemuksella kattavan kuvan lainamarkkinoista. Näin pääset vertailemaan lainoja ja voit löytää halvimman lainan ilman turhaa vaivaa.

Lainavertailusivusto auttaa sinua löytämään halvimman ja omiin tarpeisiisi sopivan lainan. Voit kilpailuttaa palvelussamme niin autolainat, remonttilainat, kulutusluotot kuin monet muutkin vakuudettomat lainat. Saat kilpailutettua lainat palvelussamme jopa 70 000 euroon asti.

Näin lainavertailu tehdään

Lainavertailun tekeminen Nordic Bankissa on nopeaa ja vaivatonta. Näin lainojen vertailu etenee:

1. Määritä lainantarve.

Pohdi ensin minkä verran tarvitset lainaa. Rahoitatko osan hankinnasta säästöillä ja loput lainalla, vai maksatko koko ostoksen lainalla? Voit hakea vakuudetonta lainaa 500 eurosta 70 000 euroon asti. Mieti myös, mikä olisi sopiva laina-aika.

2. Täytä ilmainen lainahakemus.

Kun olet määritellyt, minkä verran tarvitset lainaa, on aika täyttää lainahakemus. Täytä hakemus huolellisesti, jotta saat kilpailukykyisiä tarjouksia. Voit hakea lainaa joko yksin tai yhteishakijan kanssa. Yhteishakijan lisääminen hakemukseen helpottaa lainan saamista, varsinkin jos kyseessä on suuri summa rahaa.

3. Vertaile tarjouksia.

Saat kaikki tarjoukset sähköpostiisi. Yleensä ensimmäiset tarjoukset saapuvat jo muutaman minuutin kuluttua hakemuksen lähettämisestä, joten pääset pian suorittamaan vertailua.

4. Valitse paras tarjous ja nosta rahat tilillesi.

Kun olet valinnut tarjouksista parhaan, saat rahat tilillesi nopeasti, tavallisesti jo yhden arkipäivän kuluessa. Nopeus on yksi vakuudettomien lainojen parhaista puolista. Saat avun rahapulaan pian.

Miksi lainoja kannattaa vertailla?

Lainojen vertailu on ainoa keino, jolla voit varmistua siitä, että lainasi on mahdollisimman edullinen ja tarpeitasi vastaava. Vertailemalla voit löytää halvimman lainan, jossa on matala korko ja maltilliset kustannukset. Näin voit säästää paljon lainanhoitokuluissa takaisinmaksun aikana.

Pienikin ero koroissa ja kustannuksissa voi tarkoittaa suurta säästöä koko laina-aikana. Kaikki lainat kannattaa kilpailuttaa. Pientenkään lainojen vertaileminen ei suinkaan ole turhaa, sillä pienestäkin lainasta voi kertyä paljon maksettavaa, jos korko on korkea ja kulut kalliit. Vertailemisen merkitys tietysti korostuu mitä suurempi laina on kyseessä, sillä suuressa lainassa säästöä voi kertyä satoja tai jopa tuhansia euroja laina-aikana.

Kilpailuttamalla pääset tutustumaan muihinkin lainojen ehtoihin, kuten takaisinmaksuaikaan ja lyhennysvapaan mahdollisuuteen. Takaisinmaksuaika vaikuttaa kuukausierän kokoon ja lainan kokonaiskustannuksiin. Siksi laina-ajan pituus kannattaa suunnitella tarkasti omaan taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi.

Lyhennysvapaan aikana laina ei lyhene ollenkaan, vaan siitä maksetaan vain korkoja ja kuluja. Lyhennysvapaan mahdollisuus on ehkä hyvä olla olemassa, varsinkin jos kyseessä on iso laina. Sen avulla saat tarvittaessa irrotettua rahaa lainan lyhentämisestä muihin, kiireellisempiin tarkoituksiin. Lyhennysvapaata ei tarvitse käyttää, jos sille ei tule tarvetta.

Lainaa nopeasti kaikkiin tarkoituksiin

Kun elämässä tulee eteen yllättäviä kuluja tai haluat toteuttaa pitkäaikaisen unelmasi, vakuudeton laina voi olla hyvä vaihtoehto rahoituksen järjestämiseen. Lainan hakeminen on todella helppoa, sillä koko hakuprosessi tapahtuu alusta loppuun asti netissä. Tarvitset lainan hakemista varten vain laitteen, jolla pääset nettiin sekä verkkopankkitunnuksesi.

Lainaa voi hakea erilaisiin tarkoituksiin. Ehkä haluat ostaa oman auton tai moottoripyörän. Tai sitten aiot tehdä remonttia kotona ja hankkia uusia kalusteita. Myös unelmien lomamatkan toteuttaminen onnistuu kätevästi lainalla. Pääset helposti matkustamaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Sopiva lainan määrä riippuu taloudellisesta tilanteestasi ja rahojen käyttökohteesta. Voit hakea pienen alle 1 000 euron lainan pieniä hankintoja varten tai suuren jopa kymmenien tuhansien eurojen lainan isojen hankintojen ja projektien toteuttamiseen. Voit valita lyhyen maksuajan, jolloin pääset velasta nopeasti eroon. Pidemmällä maksuajalla saat pienemmän kuukausierän ja enemmän joustavuutta talouteesi.

Lainan hakeminen on nopeaa ja vaivatonta. Voit täyttää lainahakemuksen netissä milloin tahansa. Lainaa voi hakea yksin tai yhteishakijan kanssa. Hakemuksen tekeminen ei velvoita eikä sido sinua mihinkään, joten voit huoletta kokeilla, millä hinnalla saat lainaa tällä hetkellä.