Laadukas, kotimainen huonekalu kestää isältä pojalle, ja niin kestää myös laatutuotteisiin erikoistunut huonekalukauppa. 60-vuotias ylöjärveläinen kalustetalo Juurikivi todistaa, että kotimaisten huonekalujen myynnilläkin voi menestyä.

Kalustetalo Juurikivi on yksi niistä harvoista ylöjärveläisistä erikoisliikkeistä, joilla on pitkät juuret paikkakunnalla. Laadukkaita huonekaluja on myyty samassa talossa Soppeentiellä jo 60 vuotta.

– Isä sai elinkeinoluvan lokakuun ensimmäisenä päivänä 1959. Yritys alkoi puusepänverstaana, jonka yksi tuoteryhmä olivat huonekalut. Jo isän isä teki huonekaluja 1930-luvulla Sastamalassa, nyt eläkepäiviä suunnitteleva Raimo Juurikivi kertaa historiaa.

Hän tietää olevansa etuoikeutettu, kun kalustetalolla on jatkaja tiedossa – monella alan yrityksellä ei ole. Raimon jälkeen seuraavana yrittäjänä sukupolvien ketjussa jatkaa poika Joel. Myös tytär sekä Joelin vaimo ovat mukana perheyrityksessä.

Joel Juurikivi uskoo, että huonekalukaupalla voi tulevaisuudessakin elää.

– Ei tämä ala ole mikään kultakaivos, mutta tällä voi tulla toimeen. En näe mitään syytä, miksei kannattaisi jatkaa ja jalostaa yritystä edelleen. Työtä toki joutuu tekemään paljon – kai sitä pitää olla pikkuisen päästään sekaisin, että tätä haluaa tehdä, Joel Juurikivi myhäilee.

Juurikivet kertovat, että heillä on paljon asiakkaita jo neljännessä polvessa. Kun palvelee asiakkaat hyvin ja myy vain laadukkaita tuotteita, asiakas tulee uudelleen ja tuo lapsensa ja kaverinsakin mukanaan.

Neliöt eivät ratkaise myyntiä

Juurikiven myymälä sijaitsee edelleen Soppeenmäessä samalla tontilla, jossa alkuperäinen puusepänverstaskin oli. Taloa on laajennettu moneen kertaan. Siitä huolimatta kauppaa on Ylöjärvellä aina tehty hämmästyttävän kompakteissa tiloissa.

– Meillä on monena vuonna ollut Laulumaa-kalusteissa Suomen paras neliömyynti. Pienempikin myymälä riittää, kun siellä on esillä vain sellaista, mikä myy. Jos tuote ei käy kaupaksi, heivaamme sen äkkiä pois valikoimasta, Joel Juurikivi selittää pienellä pinta-alalla toimimista.

Viime vuosina Juurikivellä on ollut isompi myymälä Raisiossa Kuninkojalla. Nyt Raision myymälän tuotteet löytyvät kauppakeskus Elosta, jossa on toukokuun loppuun asti poistomyynti eli pop up -outlet. Turun päätä hoitanut isä-Raimo yrittää vähentää työntekoa jäädäkseen ehkä joskus eläkkeelle, eikä pikkulapsiperheen isä Joel suostunut lähtemään Varsinais-Suomeen. Sopivaa tilaa Pirkanmaalta etsitään koko ajan.

– Lisätilaa tarvitaan kipeästi erityisesti varastoksi, että toimitusajat saadaan pysymään lyhyinä eivätkä tuotteet hautautuisi toistensa alle. Verkkokaupan perustaminen seitsemän vuotta sitten on kasvattanut varastotilan tarvetta entisestään, Juurikivet toteavat.

Verkkokauppa on yksi osa-alueista, joiden kehittämiseen Joel Juurikivi aikoo jatkossa satsata. Toistaiseksi sieltä ei tule kovin suurta osaa yrityksen liikevaihdosta, mutta se on tärkeä osa markkinointia: ihmiset selaavat vaihtoehtoja netistä ja tulevat sitten myymälään tarkistamaan, että tuote on ”livenäkin” yhtä hyvän näköinen kuin kuvissa.

Lähellä tehty on ekologinen

Nykyisten huonekalukauppojen joukossa Juurikivi loistaa kotimaisuusasteellaan. Kilpailijat myyvät lähinnä Kaukoidästä tulevia kalusteita, mutta Juurikivellä luotetaan edelleen kotimaisten tuotemerkkien kuten Laulumaan voimaan.

– 1960- ja 1970-luku olivat kotimaisten, lahtelaisten ja pohjalaisten huonekaluvalmistajien kulta-aikaa. Nyt tekijät alkavat olla vähissä, ja ulkolaisten huonekalujen osuus alan kokonaismyynnistä kasvaa kasvamistaan. Suomi 100-juhlavuosi sentään hiukan nosti kotimaisten huonekalujen profiilia, Raimo Juurikivi sanoo.

– Kilpailu pakottaa meidätkin pitämään valikoimissa myös ulkolaisia tuotteita. Niissäkin tärkeää on laatu, ettei tarvitse käyttää työaikaa valitusten ja korjausten hoitamiseen.

Joel Juurikivi huomauttaa, että kotimainen, kestävä ja ekologisesti valmistettu huonekalu on ympäristön kannalta huomattavasti parempi valinta kuin Kaukoidästä rahdattu lyhytikäisempi versio. Ekologisuuden merkitys asiakkaille kasvaa onneksi koko ajan. Tulevaisuudessa valmis kotimaisten valmistajien verkosto voikin olla iso kilpailuvaltti.

Laatua ei tehdä halvalla

Kotimaiset, laadukkaat huonekalut eivät ole halpoja, mutta Juurikivellä pyritään pitämään hinnan ja laadun suhde kohdallaan. Hullunkalliit Design-tuotteet, joissa Raimo Juurikiven sanojen mukaan ei voi edes istua, eivät kuulu valikoimiin.

Sen sijaan Juurikiveltä löytyy paljon seniorituotteita ja esimerkiksi moottoroituja sänkyjä ja lepotuoleja. Ensimmäiset kotimaiset sähkösäätöiset tuolit ovat juuri tulossa valikoimaan. Kauppiaat uskovat, että supermukavat säädettävät tuolit kasvattavat suosiotaan sitä mukaa, kun väestö ikääntyy.

– Moottoroidut sohvat ja sängyt kiinnostavat tyypillisesti enemmän miehiä, jotka eivät muuten ole kovin innokkaita sisustajia, Raimo Juurikivi tietää.