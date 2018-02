Mansikka-Alin firmalle kansainvälinen palkinto

Ylöjärvellä asuvan viljely-yrittäjän Ali Amirlatifin yritys Evergreen Farm Oy pokkasi Best Indoor Farming Innovation Award -palkinnon Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA) -organisaation innovaatiokilpailussa Abu Dhabissa.

GFIA on maailman suurin maanviljelyn ja eritoten ruoantuotannon innovaatioiden esittelyyn keskittyvä organisaatio.

GFIA:n viesti on, että innovaatiot mahdollistavat kestävästi ihmisten ruokkimisen tulevaisuudessa. Amirlatifin yritys onkin kehittänyt pystysuuntaisten sylinterien muodostaman sisäviljelyjärjestelmän, joka on perinteisiä ja muita vertikaalisia viljelymenetelmiä tehokkaampi.