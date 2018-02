Ryhdille kotitappio taistelun jälkeen

Ylöjärven Ryhdin naisten edustusjoukkue kärsi 1–3-tappion Kurikan Ryhdille lentopallon 2-sarjassa.

Ryhti taisteli ottelussa tasapäin voitosta, mutta ratkaisupallot kääntyivät liian usein vieraille. Avauserä meni erittäin niukasti kurikkalaisille 27–29.

Toisessa erässä Kurikka oli parempi pistein 22–25. Kolmannessa erässä ylöjärveläiset saivat pelinsä kulkemaan parhaiten ja erä kääntyikin kotijoukkueelle 25–19. Kolmannessakin erässä taisteltiin tiukasti voitosta, mutta erän vei vierasjoukkue kovan väännön jälkeen 23–25.

Ryhti on runkosarjassa tällä hetkellä neljännellä sijalla, kun jäljellä on yksi ottelu. Se pelataan ensi lauantaina Kaukajärvellä, jossa vastassa on Supi Volley.