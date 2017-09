Toivoa kansalle

Samoajan kappaleet antavat kaoottisessa maailmassa eläville ripauksen toivoa ja luvan rauhoittua.

Samoajan pop-folk kuulostaa samaan aikaan hyvin tutulta ja ihan omanlaiseltaan. Countryvivahteet soivat juuri niin kuin tällaisessa herkistelyssä kuuluukin. Englanninkieliset kappaleet on tehty huolella ja sydämellä.

Viktori Pesonen perusti Samoajan kolmisen vuotta sitten, alun perin sooloprojektiksi. Vähitellen siitä muovautui bändi.

– Halusin mukaan musikaalisia ihmisiä, joiden kanssa pystyn jakamaan samaa musiikillista näkemystä. Bändikavereiden pitää olla musiikillisesti samoilla pituus- ja leveysasteilla. Ei siitä tulisi mitään, jos olisimme ihan eri maata. Tietysti henkilökemiankin pitää toimia, Viktori Pesonen sanoo.

Bändiläisiä yhdistää musiikillisen aaltopituuden lisäksi se, että kaikki ovat kristittyjä.

– Se on iso osa kokonaisuutta. Me tarkastelemme maailmaa kristityn näkökulmasta. Kappaleiden tekeminen on jatkuvaa prosessia ja subjektiivista tutkiskelua. Pohdin suhdettani Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Pohdin kaikkea, mitä uskoon voi liittää.

Pesonen säveltää Samoajan kappaleiden pohjat. Lopullinen muoto hahmottuu sovitustyössä koko bändin kesken.

Viktori Pesosen mielestä ihmisille ei pidä tarjota sellaista musiikkia, jota he haluavat – vaan sellaista, jota he tarvitsevat. Juuri nyt tarvitaan Pesosen mukaan toivon täyteistä musiikkia.

– Haluamme levittää toivoa. Se on meidän juttumme. Tällä hetkellä maailma on kaaoksessa, on oikeastaan aina ollut, joten tarvitaan vastapainoa. Meidän keikoillamme ihmiset voivat rauhoittua. He saavat kuulla, että kaikki on hyvin.

Ensi viikon torstaina Pesonen esittää Samoajan biisejä Tampereella soolona. Hän on mukana Päläpälä-kiertueella Joose Keskitalon ja Vähäsarjan kanssa. Nimestä huolimatta luvassa on lempeää musiikkia eikä uuvuttavaa puhetta.