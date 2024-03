Näin valitset tarpeelliset koneet ja laitteet puutarhanhoitoon

Mietitkö, mitkä työkoneet ja laitteet ovat oikeasti tarpeellisia oman pihasi ja puutarhasi hoitamisessa? Näin valitset tarpeelliset välineet pihanhoitoon kasvien ja rakennettujen elementtien mukaan.

Millaiset koneet ja laitteet tarvitset oman pihasi hoitamiseen?

Puutarhakoneiden ja pihanhoitoon tarkoitettujen laitteiden valikoima on valtava. Omaan pihaan ja puutarhaan tarvittavien välineiden valitseminen voi olla yllättävän hankalaa.

Tarpeellisten koneiden ja laitteiden valinta riippuu siitä, millaisia kasveja tai rakennettua aluetta pihalla on. Nurmikon, puiden, pensaiden ja laatoitettujen alueiden hoitoon soveltuvat erilaiset välineet. Pensasleikkuri tai tehokas vetävä ruohonleikkuri ovat tarpeen tietynlaisilla tonteilla, kun taas joskus on enemmän tarvetta moottorisahalle tai ruohotrimmerille.

Artikkelimme avulla voit päätellä, olisiko esimerkiksi pensasleikkuri tai vetävä ruohonleikkuri tarpeellinen hankinta oman pihasi hoitamiseen. Laadukkaat koneet ja laitteet pihanhoitoon ovat myös hyvä lahjaidea puutarhanhoitoa harrastavalle miehelle tai naiselle. Voit löytää pihanhoitoon tarkoitettuja koneita edullisemmin esimerkiksi Black Friday -kampanjasta sekä kauppojen sesonkimyynneistä.

Työkoneet nurmikon hoitamiseen

Jos pihallasi on nurmialueita, ruohonleikkuri on tarpeellinen hankinta. Pienille tai keskikokoisille nurmialueille voi riittää akku- tai sähkökäyttöinen ruohonleikkuri. Isommat nurmikot vaativat bensiinikäyttöistä ruohonleikkuria. Epätasaisella pihamaalla vetävä ruohonleikkuri helpottaa nurmikon ajamista huomattavasti. Hobbyhall.fi-verkkokaupassa on useita itsevetäviä ruohonleikkureita esimerkiksi Fieldmann-, Hecht– ja HPG-merkeiltä.

Pienille nurmialueille kannattaa hankkia ruohonleikkurin lisäksi tai sen sijaan ruohotrimmeri. Akkukäyttöinen ruohotrimmeri sopii hyvin pienille alueille ja on hiljaisempi käyttää kuin teholtaan suurempi bensiinikäyttöinen trimmeri. Ruohotrimmerin avulla saat leikattua nurmen hankalista paikoista, kuten pensaiden alta tai kulkuväylien reunoista. Myös vesojen ja ruohokasvien leikkaaminen onnistuu trimmerin avulla.

Mikäli olet istuttamassa pihaan uutta nurmea, puutarhajyrsin on tarpeellinen kone. Jyrsimen avulla saat maan käännettyä ja poistettua vanhan nurmen sekä rikkaruohot. Puutarhajyrsintä voi käyttää myös maanmuokkaukseen esimerkiksi uutta kasvimaata tai istutusaluetta perustettaessa.

Nurmikon istuttamisessa tarvitset jyrsimen lisäksi myös nurmikon ilmaajaa. Ilmaajalle on tarvetta myöhemminkin nurmialueen huoltamisessa, sillä ilmavassa maassa nurmikko kasvaa paremmin. Ilmaajia löytyy sekä moottori- että käsikäyttöisinä, joista moottorilla toimiva versio on ehdottomasti keskikokoisille ja suurille pihoille parempi vaihtoehto.

Laitteet puiden, pensaiden ja muiden istutusten hoitamiseen

Pensasaidan ja pensaskasvien hoitamiseen pensasleikkuri on oiva laite. Sen avulla pensaan muotoilu ja kuivuneiden oksien poistaminen sujuu näppärästi. Akkukäyttöinen pensasleikkuri sopii useimpiin tarpeisiin. Hobbyhall.fi-verkkokaupasta löydät erilaisia pensasleikkureita esimerkiksi Boschilta, Makitalta ja Gardenalta. Valitse pensasleikkuri, jonka leikkuuleveys sopii käyttötarkoitukseesi: voit seuloa Hobbyhall.fi-verkkokaupan hakutuloksia muun muassa pensasleikkureiden leikkuuleveyden perusteella.

Pihassa, jossa on paljon puita, moottorisaha saattaa olla hyvinkin tarpeellinen väline. Oksasakset tai pensasleikkuri eivät yleensä riitä paksumpien oksien katkaisemiseen. Moottorisahan avulla voit myös pätkiä kaatuneen tai huonokuntoisen puun.

Paljon istutuksia sisältävälle pihalle automaattinen kastelujärjestelmä on hyödyllinen hankinta. Sadetin tai kastelupistooli ovat myös tehokkaita tapoja hoitaa puutarhan kastelu varsinkin suuremmalla tontilla. Kastelujärjestelmä vapauttaa aikaasi ja huolehtii kukkien ja muiden istutusten kastelemisesta myös silloin, kun olet itse muualla.

Kiveykset ja terassit tarvitsevat myös huoltoa

Painepesuri on kätevä apuväline moneen hommaan, kuten esimerkiksi terassin tai laatoituksen pesuun. Puupinnoille painepesuria kannattaa käyttää harkiten, mutta voit hyödyntää painepesuria harjalla pestyn puuterassin huuhtelussa. Laatoituksilta ja kivetyksiltä painepesuri paitsi puhdistaa lian, myös poistaa sammalet ja jäkälät.

Nurmikon reunaleikkurin avulla saat siistittyä nurmikon reunat esimerkiksi laatoituksen reunasta. Leikkuri tekee suoran rajan nurmikon ja muun alueen välille. Reunaleikkureita on saatavilla käsikäyttöisinä, mutta myös moottorilla tai akulla varustettuna.

Puista pudonneiden lehtien poistaminen nurmikolta onnistuu haravan avulla, mutta laatoitetulla tai asfaltoidulla alueella hyvä väline tähän hommaan on lehtipuhallin. Lehtien lisäksi sillä voi poistaa myös roskia tai siistiä auton sisätiloja. Hiekoitushiekkaa lehtipuhaltimella ei kuitenkaan saa puhaltaa. Hobbyhall.fi-verkkokaupasta löydät myös akulla, sähköllä tai bensiinillä toimivat lehtipuhaltimet tunnetuilta laitevalmistajilta, kuten Black & Deckerilta ja Kärcherilta.