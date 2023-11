Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla opitaan monipuolisesti eri taitoja: ”Yrittäjyys on aina kiinnostanut”, sanoo Anni Bergholm

Peruskoulun keväällä päättävät nuoret pohtivat jo tulevaa opintopolkuaan. Yhteishaku peruskoulun jälkeisiin opintoihin ajoittuu helmi-maaliskuulle. Ylöjärven lukion opettaja Kaisa Remula sekä opiskelijat Eino Kärkimaa ja Anni Bergholm halusivat kertoa opiskelusta Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla.

Ylöjärven lukio on toinen Suomen kahdesta lukiosta, jolla on yrittäjyyden erityinen koulutustehtävä. Yrittäjyyslinjalle otetaan vuosittain 40 opiskelijaa. Ylöjärven lukiossa on mahdollista tehdä myös kaksoistutkinto.

– Meillä on yleislinja ja yrittäjyyslinja ja kummallekin haetaan erikseen yhteishaussa, kertoo Kaisa Remula.

Ylöjärven lukiossa on jo pitkään hyödynnetty tiimioppimista. Ykkösvuoden opiskelijat osallistuvat tiimijaksolle ja tiimioppimista sovelletaan yrittäjyyslinjalla.

– Suuri osa opettajista on kouluttautunut tiimivalmentajiksi.

Remulan mukaan Ylöjärven lukiossa on ensiarvoisen tärkeää huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista.

– Panostamme paljon henkilökohtaiseen ohjaukseen ja meillä on hyvä opiskeluhuolto, hän kehaisee.

Lukiolla on opinto-ohjaaja, koulukuraattori, -psykologi, -lääkäri ja erityisopettaja.

– Haluamme välittää opiskelijoille sellaista toisista välittämisen ilmapiiriä, sillä uskomme, että se on yksi tärkeimmistä elämän taidoista.

Yrittäjyys kiinnostaa

Toisen vuoden yrittäjyyslinjan opiskelija Anni Bergholm viihtyy lukiossa ja tykkää Koulutuskeskus Valon rennosta tunnelmasta.

– Tässä koulussa yhdistyy mukavuus ja hyvät opiskelumahdollisuudet, komppaa yrittäjyyslinjan ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva Eino Kärkimaa.

Kärkimaa haki ykkösvaihtoehtona yrittäjyyslinjalle ja toisena vaihtoehtona Ylöjärven lukion yleislinjalle.

– En halua tuhlata aikaa matkoihin. Tämä on lähilukio ja tänne hyvät kulkuyhteydet, kilpahiihtoa harrastava Kärkimaa kertoo.

Bergholm kulkee lukioon Pirkkalasta. Ensimmäisen vuoden hän ajeli Ylöjärvelle mopoautolla pikkuteitä pitkin. Nyt kun hän kulkee autolla, matka moottoritietä pitkin menee vartissa.

– Halusin uutta maisemaa. Yrittäjyyslinja kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Yrittäjyys on aina kiinnostanut. Kuulosti kivalta lisältä, ettei täällä ole pelkkää opiskelua vaan luovaa tekemistäkin, hän sanoo.

Bergholmin suunnitelmissa on käydä lukio kolmessa vuodessa ja jatkaa siitä korkea-asteelle.

Teemana kestävä kehitys

Bergholmin kokemukset yrittäjyyslinjalla ovat myönteiset: luokka on hitsautunut hyvin yhteen ja tiimityöskentelyä muun muassa tapahtumajärjestelyjen merkeissä on ollut paljon.

– Kakkosluokka on erilainen, kun alamme perustaa yrityksiä ja ryhdymme tositoimiin.

Opiskelijat perustavat pienissä ryhmissä NYT eli Nuorten NYT-yrityksiä, joiden puitteissa he opettelevat oman yrityksen hoitoa koko lukuvuoden ajan.

Bergholm kertoo, että heidän yrityksensä Kiertää NYT toteuttaa kierrätysideologiaa ja alkaa jälleenmyydä ihmisten käyttämättömiksi jääneitä vaatteita. Yritys maksaa vaatteista pienen korvauksen ja myy ne sitten eteenpäin.

– Ideana on se, että teemme vaatteiden kierrättämisestä helppoa.

Remulan mukaan kolmannen vuosikurssin erityisteema on kestävä kehitys ja vastuullinen yrittäjyys. Lukuvuosi myös summaa aiemmin opitun. Hän lisää, että yrittäjyyslinjan perusajatus on, että opitaan tekemällä aitojen projektien kautta.

Yksi tällaisista projekteista on Nuoria somettaa -tapahtuma, jonka ykkösvuoden yrittäjyyslinjalaiset järjestävät yhdessä Ylöjärven Uutisten ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Projektissa he oppivat tapahtumajärjestämisen lisäksi muun muassa markkinointia ja budjetin laadintaa.

– Kaiken tekemisen jälkeen seuraa reflektio siitä, mitä ollaan tehty ja opittu, Remula valottaa ja lisää, että lukion tehtävänä ei kuitenkaan ole tehdä kaikista yrittäjyyslinjalaisista yrittäjiä:

– Haluamme tarjota kaikille monipuoliset taidot tulevaisuuteen. Toivomme, että yrittäjyyslinjan jälkeen on matalampi kynnys lähteä yrittäjäksi, jos se on sopiva vaihtoehto itselle.

Lue myös: Nuoria Somettaa täyttää Valon jälleen ensi keväänä

Ylöjärven lukio 2023–2024

Opiskelijoita 504

Kaksoistutkintoa suorittavia 71 (sote, liiketoiminta, kone- ja tuotantotekniikka, metsäala)

Yrittäjyyslinjalla jokaisella vuosiluokalla 40 opiskelijaa

Opettajia 35

Mahdollisuus mm. ESN-vaihtoon