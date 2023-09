Tervetuloa 1K5 infotilaisuuteen aurinkoenergiasta torstaina 21.9. klo 16 alkaen

1KOMMA5° Suomi: Aurinkoenergian uudet tuulet ja ryhmäasennukset

1KOMMA5° on Euroopan suurimpia cleantech-yrityksiä, jonka tämän vuoden liikevaihto ylittää 500 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii Euroopan uusiutuvan energian markkinoiden kärjessä ja lanseeraa Saksasta peräisin olevia uusia tuotteita, viimeisimpänä oman aurinkopaneelinsa.

Aiemmin Solar Age Oy -nimellä tunnettu 1KOMMA5° Suomi on vaikuttanut Suomen aurinkoenergian kehitykseen lähes 10 vuoden ajan, mikä asettaa sen yhdeksi alan merkittävimmistä toimijoista tänä vuonna. Yhtiö on erikoistunut omakotitaloihin ja pienyrityksiin, mutta sillä on myös vankkaa kokemusta suurista aurinkovoimaloista. Yhteensä 1KOMMA5° Suomi on toteuttanut yli 4 000 aurinkovoimala asennusta.

Aurinkopaneelien asennusalalla 1KOMMA5° Suomi on saavuttanut arvostetun “Vuoden Asentaja” -sertifikaatin. Tämä EUPD Researchin myöntämä tunnustus korostaa yrityksen erinomaisia aurinkovoimaloiden asennuksia sekä pitkäjänteistä työtä ja omistautumista aurinkovoimaloiden asennuslaadun jatkuvaan parantamiseen. Asentajat ovat paikallisia tamperelaisia, ja he kaikki ovat 1KOMMA5° konsernin työntekijöitä.

1KOMMA5° Suomen Premium -aurinkopaneeli saapui Suomen markkinoille kesäkuun alussa ja sitä on asennettu jo yli 5 000 kappaletta. Tämä aurinkopaneeli erottuu erityisesti siksi, että sen raaka-aineet ovat peräisin Euroopasta. 1KOMMA5° ja WACKER ovat yhdessä kehittäneet aurinkopaneelin, jonka hiilijalanjälki on 25% alhaisempi kuin 1KOMMA5° Suomen aiemmissa tuotteissa.

1KOMMA5° Suomi perusti uuden toimiston Tampereelle vuoden alussa. Tänä vuonna Tampereella järjestettiin yli 2000 aurinkopaneelin ryhmäasennus. Vaikka emme tänä kesänä ehtineet kattamaan ympäröiviä alueita, toteutamme ryhmäasennuksia Pirkanmaalle tänä syksynä. Ryhmäasennuksen yhteydessä myönnetään 1000 euron alennus listahinnoista. Voit ilmoittautua mukaan soittamalla ja tiedustelemalla asennuspäiviä lähellä sinua.