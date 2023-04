Elämänkokemus ja työkokemus auttavat asuntomyyjää – Annastiina Juvela on toiveammatissaan

Vahantalainen Annastiina Juvela vannoo elinikäisen oppimisen nimeen. Kuusi viime kuukautta kiinteistönvälitystä opiskellut ja harjoitellut monen toimen nainen on havahtunut jo monta kertaa tuntemukseen, jossa hänen aikaisemmat elämänkokemuksensa ja työkokemuksensa ovat osoittautuneet kultaakin kalliimmiksi pääomiksi uudessa leipäpuussa. Asuntomyyjä ajattelee nyt, että moni-ilmeinen elämänpolku on johdattanut hänet toiveammattiin.

Annastiina Juvela puhkuu intoa, ja hän hymyilee kuin Hangon keksi. Asuntomyyjä astuu uuteen työpäiväänsä tarmokkaasti ja toiveikkain mielin.

Äiti Juvela pääsi uuteen vauhtiin työelämässään, kun hänen lapsensa eivät tarvinneet enää jatkuvaa silmällä pitämistä.

Uudelle avoin Juvela päätyi netin loputtomassa maailmassa rekrykoulutusmainokseen, jonka lukeminen antoi tuulta Juvelan purjeisiin.

– Kelasin ajatuksissani kaikki opintoni ja työkokemukseni. Rullaamiseni jälkeen oivalsin, että samalla aikaa tapahtuva opiskeleminen ja työharjoittelu takaavat tehokkaimman lopputuloksen. Laitoin hakemukset menemään. Sain paikan. Intensiivinen opiskelu alkoi viime lokakuussa, ja nyt luvut ovat maalissa. Jokainen päivä oli rakennettu antoisaksi ja kiinnostavaksi.

Juvela arvostaa mallia, jossa työnantaja ja työpaikka ovat uuden oppimisen selkänojina. Hän kiittää vuolaasti Muutos Oy:tä ja sen visionääristä toimitusjohtajaa Samuel Riippaa.

– Viime päivät minä olen tiennyt, mikä minusta isona tulee. Tunnen sydämessäni, että tämä ala on minun juttuni.

Juvela muistuttaa, että onnistumiset ovat parasta palkkaa työssä.

– Sain määrättömästi uutta virtaa, kun ahkeroimiseni kantoi hedelmää. Olin kivunnut TOP-10-listalle asuntomyyjänä.

”Kaikesta aikaisemmasta on hyötyä”

Ylöjärvi on Annastiina Juvelalle tuttu hänen lapsuudestaan lähtien. Asuntomyyjäksi kouluttautuessaan hän on huomannut katselevansa koko Ylöjärveä entistä tarkemmin silmin. Hän on havahtunut suureen muutokseen, joka on tapahtunut kolmen viime vuosikymmenen aikana päätaajamassa.

Juvela kertoo, että hän oli myyjänä kukkakaupassa, joka oli nykyisen K-supermarket Linkin tontilla. Kesäkukkia kaupatessaan neito palveli muiden muassa siihen aikaan suosituista missikisoista tuttua Riitta Väisästä.

Elovainiolla liikkuessaan Juvelan muistiin palautuu kerta toisensa jälkeen mainio sattumus Ylöjärven kuuluisimmalta kohtaamispaikalta Shelliltä.

– Tampereen kauppakoulun kasvattina, merkonomina olin saanut työpaikan Shelliltä, jossa viihdyin erittäin hyvin. Eräänä päivänä sinne saapui lounastamaan Plastirollin konttoripäällikkö, joka yllättäen kysyy, halusinko tulla sinne töihin. Kävin haastattelussa ja soveltuvuustesteissä. Niiden jälkeen aloitin kahdeksan vuoden työputken hyvin mielenkiintoisessa maailmassa.

Sisustussuunnittelija tekee merkittävää työtä

Suurella yleisöllä on monesta alasta täysin virheellinen kuva ja käsitys.

Annastiina Juvela valmistui kuusi vuotta sitten sisustussuunnittelijaksi Sisustusakatemiasta. Hän sanoo, että sisustussuunnittelu on johdattanut hänet moniin kiinnostaviin projekteihin.

– Joskus kuulemme, että ihmiset ajattelevat sisustussuunnittelijan pöyhivän kauniita tyynyjä ja asettelevan juhlavia kynttilöitä pöydille.

Juvela on kohdannut sisustussuunnittelijana monialaisia toimeksiantoja.

– Vakavassa työssä kaikki lähtee kokonaisuuden haltuun ottamisesta. Siinä paneudutaan kohteen pohjapiirustukseen ja rakenteisiin sekä talotekniikkaan. Ytimekkäästi ajateltuna kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja kaikki yksityiskohdat on otettava huomioon.

Juvela tietää, että sisustussuunnittelusta puhuttaessa monella ilmestyy silmien eteen valtavat euromäärät. Hän muistuttaa, että vaikuttavaa jälkeä syntyy pienelläkin talousarviolla.

– Minun toimintaani sisustussuunnittelussa ohjaa aina käytäntö. Ajattelen ratkaisut käyttäjän ja käytännöllisyyden näkökulmasta käsin. Tässä puhuu henkilökohtainen kokemukseni. Olen elänyt kovin erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa kodeissa. Arki on opettanut hyvin paljon.

Juvela sanoo, että synnynnäinen luovuus on keskeinen voimavara ja työkalu hänen sisustusmaailmassaan.

Juvelan puoliso on rakennusalan yrittäjä, joka rakentaa omakotitaloja ja halleja Tampereen kaupunkiseudulla.

– Teen työtä monipuolisesti joka paikan höylänä elämänkumppanini maailmassa. Tässä pestissäni saan toteuttaa sisustussuunnittelijan taitojani. Työ on palkitsevaa ja mielenkiintoista.

Kaikkea tekemäänsä pohtiessaan Juvela tunnistaa persoonastaan sosiaaliset taidot ja halun palvella ihmisiä.

– Viihdyn asiakaspinnassa.

LKV-tutkinto edessä jo lähiaikoina

Annastiina Juvela muistuttaa, ettei vierivä kivi sammaloidu.

– Olen ilmoittautunut LKV-tutkintoon. Vähän se nostattaa perhosia vatsani pohjalle, mutta olen lukenut ahkerasti ja painanut tärkeitä asioita muistiini.

Juvela sanoo, että oppiminen on koko ihmiselämän aikainen prosessi.

– Kiinteistönvälittäjän työssä on runsaasti yksityiskohtia, jotka ovat niin sanottua näkymätöntä työtä. Työssä ollaan tekemisissä arjen erilaisten juttujen kanssa muun muassa isännöitsijöiden, maanmittausviranomaisten sekä pankkialan ammattilaisten kanssa. Asiakas on aina kaiken tekemisen keskiössä.

Juvela nostaa etusormensa pystyyn ja huomauttaa olevansa yhdeltä koulutukseltaan myös lähihoitaja.

– Olen ihmislähtöinen. Kaikki työni ovat tavalla tai toisella vuorovaikutusta ihmisten kanssa.

Uutiset kertovat valtakunnan keskiarvoista

Asunto on ihmisen elämän suurin hankinta. Siksi aihe kiinnostaa suurta yleisöä.

Annastiina Juvela on herännyt viime kuukausina todellisuuteen, että kiinteistömarkkinoista kertovat uutiset eivät monestikaan kohtaa todellisuutta esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudulla.

– Uutisissa puhutaan asuntokaupan hiljaisuudesta ja tahmeudesta. Tämä on varmasti totta jossakin päin Suomea. Tampereen kaupunkiseudulla tehdään kauppaa koko ajan. Pointtina on, että myyjä löytää ja kohtaa oikean ostajan.

Juvela lähestyy asuntomyyjän työtään monialaisena palvelijana.

– Nykymaailmassa on monta asiaviidakkoa, joissa ihmiset tarpovat. Asuntomyyjä voi olla apuna monen kysymyksen ratkaisemisessa.

MATTI PULKKINEN