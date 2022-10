Teemu Keskisarja saapuu kirjailijavierailulle Kurun kirjaston Kuru-saliin maanantaina 10.10. eli Aleksis Kiven päivänä.

Vierailun aiheena on Aleksis Kivi.

Kirjasto odottaa runsaasti kuulijoita. Saliin mahtuu enintään 45 henkilöä. Keskisarja vierailee myös Viljakkalan kirjastossa marraskuussa maanantaina 7.11. kello 17.30.

Teemu Keskisarja on historioitsija, kirjailija ja luennoitsija. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjat Hattujen sota (1741–1743), joka on ilmestynyt syksyllä 2022, Kyllikki Saari – Mysteerin ihmisten historia ja Raaka tie Raatteeseen: Suurtaistelun ihmisten historia.

Tilaisuuden järjestää Ylöjärven kaupunginkirjasto ja kulttuuripalvelut.