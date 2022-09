Lainalaskuri auttaa alkavan arjen budjetoinnissa

Tuoko syksy tullessaan tutun ja turvallisen arjen vai puhaltavatko uudet tuulet opintojen, työn tai harrastusten parissa? Arjen uudet kuviot tarkoittavat usein uusien hankintojen tekemistä, jolloin kulut kannattaa budjetoida talouden tasapainon säilyttämiseksi. Budjetoinnissa apuna toimii lainalaskuri.

Kesän päättyessä arkeen palaaminen voi tuntua joko helpottavalta tai stressaavalta riippuen siitä, onko vastassa vanha ja rutiininomainen vai uusi ja erilainen arki. Jos olet aloittamassa uudessa työ- tai opiskelupaikassa, saatat samaistua jännityksen tunteeseen, jonka uusi ympäristö, uudet ihmiset ja uudenlainen arkirytmi saavat aikaan.

Syksy on myös otollinen aika uuden harrastuksen aloittamiseen. Sytyitpä sitten yksilö- tai ryhmälajeista tai rennommista aktiviteeteista, arkeen kannattaa pyrkiä löytämään tekemistä työn tai opiskelun oheen. Harrastus antaa mahdollisuuden irtautua hetkeksi arjesta ja nauttia mielekkäästä tekemisestä yksin tai yhdessä.

Budjetointi auttaa pitkälle – lainat tukevat hankinnoissa tarpeen tullen

Riippumatta siitä, puhaltavatko arjessasi uudet tuulet vai jatkuuko se samalla tavalla kuin aina ennenkin, kustannuksia syntyy aina.

Jos uudessa opiskelu- tai työpaikassa aloittaminen on vaatinut muuttoa toiselle paikkakunnalle, erilaisia kuluja on epäilemättä jo syntynyt – ja syntyy lisää sitä mukaa, kun uuteen asuntoon täytyy esimerkiksi hankkia uusia kalusteita tai opintojen suorittamista varten täytyy ostaa tehokkaampi tietokone. Myös harrastusvälineet saattavat olla arvokkaita, vaikka ne toivottavasti maksavatkin itsensä takaisin hyvinvoinnin muodossa.

Arjen kustannusten budjetointi helpottaa rahan tarpeesi ennakointia ja toisaalta auttaa myös säästämään rahaa yllättävien kustannusten varalle. Voit tehdä budjetointia omaan tilanteeseesi sopivalla tarkkuudella, esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla. Myös syntyneet kustannukset kannattaa kirjata ylös, jotta voit verrata toteutuneita kustannuksia suunniteltuihin.

Budjetoimalla arjen kustannukset luot itsellesi taloudellisen turvan lisäksi taloudellista mielenrauhaa. Arjesta on helpompi nauttia, kun raha-asiat eivät pyöri jatkuvasti mielessä ja tiedät, minkä verran kuukausittaisista tuloistasi menee kiinteisiin kustannuksiin, kuten asumiseen, ja minkä summan voit käyttää muihin menoihin tai laittaa säästöön tulevaisuutta varten.

Et kuitenkaan voi millään ennakoida kaikkia kulujasi, vaikka budjetointi ja sitä kautta taloutesi olisi tiukasti hallussasi. Elämässä tulee lähes poikkeuksetta eteen tilanteita ja hankintoja, joiden rahoittamisessa on turvauduttava ulkopuoliseen rahoitukseen. Laina on hyvä vaihtoehto tilanteeseen, jossa oma talous ei anna periksi, mutta rahalle on todellinen tarve.

Ota lainalaskuri avuksesi sopivan lainan löytämiseen

Suomalaisen lainojen vertailupalvelu Sortterin lainalaskuri on hyvä apuväline lainan kulujen ja maksujen, maksuerien lukumäärän ja todellisen vuosikoron selvittämiseen. Lainalaskuri näyttää sinulle, miten kustannukset jakautuvat lainanlyhennysten, lainan korkojen ja laina-ajan mukaan. Kun kuukausittainen lainanlyhennys on tiedossa, sekin on helppo sisällyttää omaan budjettiin.

Maksuttoman lainalaskurin käyttö on helppoa ja nopeaa eikä sen käyttäminen sido sinua mihinkään. Voit tutkia lainalaskurilla uuden lainan kuluja, mutta myös tarkistaa jo olemassa olevan luottosi kustannukset. Jos toteat nykyisen lainasi kalliiksi, voit kilpailuttaa lainasi Sortterin kautta ja saada edullisemman lainatarjouksen.

Sortter antaa lainallesi parhaan koron takuun: mikäli sattuisit löytämään valitsemasi lainan myöhemmin edullisemmin toista kautta, Sortter hyvittää lainojen hintaerotuksen sinulle parhaan koron takuun mukaisesti.

Yksi lainahakemus tavoittaa kerralla kymmeniä Sortterin yhteistyöpankkeja ja allekirjoitettuasi lainasopimuksen saat rahat nopeasti tilillesi – jopa saman päivän aikana.