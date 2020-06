Ylöjärven lukio teki ennätyksellisen sisäänoton kevään yhteishaussa.

Mikäli kaikki valitut ottavat paikkansa vastaan, Ylöjärven lukion aloittaa elokuussa 165 uutta opiskelijaa. Heistä 125 aloittaa yleislinjalla ja 40 yrittäjyyslinjalla.

Alin sisäänoton keskiarvo yleislinjalle oli 7,92.

Yrittäjyyslinjalle valituista 13 henkilöä eli 33 prosenttia on Ylöjärven ulkopuolelta. Ylöjärven lukiolla on yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävä ja se on toinen Suomen kahdesta yrittäjyyslukiosta.

Ylöjärven lukio toivoo, että valitut opiskelijat varmistavat paikkansa 15.6.2020 mennessä.

Ylöjärven lukion opiskelijamäärä on syksyllä kaikkiaan 505 (lisäystä 19).

Lukion opiskelijamäärä on ollut pitkään kasvussa. Ylöjärven lukio toimii Koulutuskeskus Valossa.