Ylöjärvellä todettiin 14. koronatartunta – Pirkanmaalla Ylöjärvellä ja Valkeakoskella on kolmanneksi eniten varmistettuja koronatapauksia

Ylöjärvellä on varmistettu nyt yhteensä 14 koronatartuntaa, joista viimeisin varmistettiin tänään perjantaina. Eilen torstaina varmistettiin puolestaan kaksi tartuntaa.

Koronatartuntojen määrä Ylöjärvellä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karttasovelluksesta, johon on koottu kuntakohtaiset tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa.

Tänään perjantaina Ylöjärvelle on merkitty siis 14 tartuntaa, joista kolme on varmistettu tällä viikolla. Sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa sekä niiden ilmaantuvuus, eli tapausten määrä 100 000:ta asukasta kohden.

Ylöjärven naapurikunnista Nokialla on todettu yhteensä 10 koronatartuntaa, Hämeenkyrössä ei vielä yhtään. Muista pirkanmaalaiskunnista Lempäälässä tartuntoja on varmistettu 6, Orivedellä 8, Pirkkalassa 11, Kangasalla 13, Valkeakoskella 14 ja Sastamalassa 15. Tampereella tautitapauksia on todettu yhteensä 133.

Koko Pirkanmaalla varmistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 245.

THL:n karttapalvelusta löytyy tietoa tautitapauksista ikäryhmittäin, tapausten sukupuolijakauma sekä taulukkona tautitapaukset niissä kunnissa, joissa on todettu enemmän kuin neljä COVID-19-tapausta. Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta.

Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin.

