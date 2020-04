Nyt on monta korkeatasoista palvelua yhden katon alla! Elovainion Liikekeskuksen kaikki liikepaikat ovat ahkerassa ja aktiivisessa käytössä – Sinun parhaaksi. Palvelukuusikon muodostavat Ruokakeidas, Tokmanni, Tampereen Kivicenter, Samin Ruokaravintola, Outlet-Tori sekä Aili Salmikiven mattokauppa.

Ruokakeidas on maakunnankuulu 12-metrisestä liha- ja kalatiskistään, mutta perheyrityksenä toimivaa ruokakauppaa leimaa voimakkaasti ihmisenkokoisuus. Tässä myymälässä on kattava ja monipuolinen valikoima, josta asiakas poimii helposti tarvitsemansa tuotteet selkeässä ja kodikkaassa ympäristössä. Tarjolla on noin 10 000 artikkelia. HUOMIOI! Ruokakeitaan liha- ja kalatiski palvelee viikon jokaisena päivänä, myös sunnuntaisin.

Kauppias-lihamestari Ville Pirtinaho koko henkilökuntineen huolehtii siitä, että juuri Sinä saat kaiken tarvitsemasi takuuvarmasti. Aurinkoinen ja raudanluja ammatillinen palvelu tekee kauppareissustasi joka kerta tapauksen. Mottona on, että asiakkaan hyväksi tehdään kaikki ja jopa vielä enemmänkin.

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa, joka tarjoaa keskeisinä kilpailuetuinaan: halpoja hintoja, houkuttelevaa ja laajaa tuotevalikoimaa sekä hyvää asiointikokemusta.

Tampereen Kivicenter tarjoaa yhdestä kivimyymälästä paikallisen Kiviliike Sairanen Oy:n ja Suomen suurimman kivenjalostajan Loimaan Kivi Oy:n kaikki kivituotteet ja -palvelut. Elämme juuri kevätaikaa, jolloin muun muassa hautakivien pystyttäminen, kunnostaminen lisäkaivertaminen, restauroiminen ja oikaiseminen ovat ajankohtaisia. Kodin ja mökin rakentajille ja remontoijille on tarjolla liki rajaton sisustuskivien maailma.

Samin Ruokaravintola on yrittäjäperhe Janne ja Minna Pyhälän sekä keittiömestari Sami Rainion juuri avaama uudenajan monipuolinen ravintola. Se tarjoaa hampurilaisia, pizzoja, pihvejä ja leikkeitä, salaatteja, siipiä sekä ribsejä. Ravintola on auki joka päivä kello 9-18. Paikka palvelee nyt poikkeusaikana takeway-periaatteella.

Outlet-Tori on saavuttanut yleisön suuren suosion. Outlet-Torista vastaava kauppias Pekka Pirtinaho huolehtii siitä, että tarjolla on koko ajan mielenkiintoisia, tuiki ajankohtaisia sekä korkeatasoisia merkkituotteita. Saatavilla on esimerkiksi maailmankuulujen, huippuvalmistajien ulkoilu- ja urheiluasusteita. Mikä parasta! Tarjolla on myös kookkaiden ihmisten vaatteita.

Mattokauppa palvelee osana Outlet-Toria. Täällä Sinua palvelee kankaiden sekä ompelu- ja saumauskoneiden pitkänlinjan huippuosaaja Aili Salmikivi. Valikoimassa on näyttäviä ja laadukkaita olohuoneen mattoja, käytävämattoja sekä wc:n mattoja. Myytävänä on niin tuliteriä kuin käytettyjä ompelu- ja saumauskoneita. Saat myös hyvät neuvot ja ohjeet koneiden huolloista sekä korjauksista. Merkkeinä ovat maailmankuulut Brother, Husqvarna, Smarter ja niin edelleen.

ELOVAINION LIIKEKESKUS sijaitsee keskeisellä paikalla Elovainiolla. Elovainion Liikekeskuksella on tilavat parkkialueet.

Tervetuloa iloisen ja ystävällisen palvelun yrityksiin!