Pienat lainat kannattaa yhdistää järjestelylainan avulla – se on taloudellisesti viisas ratkaisu

Moni tekee hankintoja osamaksujen ja luottojen avulla. Yksittäisten luottojen kuukausierät voivat olla pieniä, mutta useista luotoista kertyy kuukaudessa jo huomattava summa maksettavaa. Eri osamaksujen ja luottojen eräpäiviä voi tuntua tulevan vastaan koko ajan, mikä vetää arjen turhan tiukaksi.

Lainojen järjestely auttaa pienentämään kuukausittaisia lainanhoitokuluja. Järjestelylaina on yksi isompi laina, jolla maksetaan pienemmät luotot pois. Se on taloudellisesti viisas ratkaisu, joka tuo helpotusta arkeen.

Lainojen järjestely tuo säästöä

Lainoja järjestellessä haetaan yksi isompi laina, joka käytetään pienempien luottojen takaisinmaksuun. Kun pienemmät luotot on maksettu pois, voidaan keskittyä lyhentämään ainoastaan yhtä lainaa.

Lainan kokonaishinta muodostuu korosta ja sivukuluista. Jokaisesta luotosta ja osamaksusta veloitetaan nämä erikseen, joten pelkkiä sivukuluja voi kertyä useita kymmeniä euroja kuukaudessa. Vuositasolla pelkästään niistä kertyy satoja euroja maksettavaa.

Järjestelyn jälkeen kuluja maksetaan vain yhdestä lainasta. Lisäsäästöä kertyy, jos järjestelylainan korko on aiempia luottoja edullisempi.

Lainojen järjestelyllä voidaan tuoda myös selkeyttä arkeen ja helpottaa raha-asioiden suunnittelua. Yhdellä lainanlyhennyksellä on vain yksi eräpäivä, eikä laskuja tipahtele pitkin kuukautta.

Järjestelylainan kilpailuttaminen kannattaa

Lainojen järjestelyllä tai yhdistelyllä tavoitellaan säästöä, joten järjestelylainojen vertaileminen netissä kannattaa aina. Vertailun eli lainan kilpailuttamisen tavoitteena on mahdollisimman edullisen lainatarjouksen löytäminen, jolloin järjestely tuo suurimman hyödyn.

Kilpailuttamisen aikana pyydetään lainatarjous mahdollisimman monelta pankilta ja rahoituslaitokselta. Saatuja tarjouksia voidaan sitten vertailla, jonka jälkeen niiden joukosta voidaan valita edullisin vaihtoehto.

Lainavertailun voi tehdä nykyään kokonaan netissä, mikä tekee prosessista helpon. Hakemus kannattaa täyttää kilpailutuspalvelun sivuilla, jolloin yhdellä hakemuksella voi tavoittaa jopa kymmeniä eri pankkeja ja rahoituslaitoksia.

Hakemusten käsittely on nopeaa, koska prosessissa hyödynnetään automaattista päätöksentekoa. Tarjouksia saa minuuteissa, joten niitä pääsee vertailemaan nopeasti. Edullisimman tarjouksen etsiminen kannattaa, koska siten järjestelylaina tuo suurimman hyödyn.

Huomioi todellinen vuosikorko ja takaisinmaksuaika

Lainan hintaan vaikuttaa todellinen vuosikorko ja lainan takaisinmaksuaika.

Todellinen vuosikorko on erityisen hyvin vertailuun sopiva luku, joka kuvaa kaikkia lainaan liittyviä kustannuksia. Sen laskennassa huomioidaan lainakoron lisäksi lainan sivukulut, joita ovat muun muassa avausmaksu ja tilinhoitopalkkio.

Lainan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa myös se, kuinka pitkä laina-aika valitaan. Valitsemalla pitkän laina-ajan saa kuukausikustannuksia pienemmäksi, mutta lainan kokonaiskulut kasvavat. Tämä johtuu siitä, että korkoa ja sivukuluja maksetaan joka kuukausi koko takaisinmaksun ajan.

Kulutusluottojen takaisinmaksuaika kannattaakin aina valita mahdollisimman lyhyeksi. Sopivaa laina-aikaa miettiessä on kuitenkin hyvä huomioida oma maksukyky ja taloudellinen tilanne.

Takaisinmaksuaika on sopiva silloin, kun lyhennyserän maksaminen ei tee talouden rahatilanteesta liian tiukkaa. Samalla laina kuitenkin lyhenee nopeasti, eikä jää kerryttämään turhaan korkoa.

Järjestelylaina kannattaa, vaikka sen alle saisi vain osan lainoista

Joskus lainojen järjestelyn esteeksi tulee se, että lainahakemukselle ei saada yhtään myöntävää päätöstä. Tällöin voi kokeilla hakea lainaa uudelleen pienemmällä lainasummalla.

Järjestelylaina voi tuoda säästöä myös silloin, kun sen alle saadaan vain osa nykyisistä luotoista. Kun haetaan pieni laina, on todennäköisempää saada myöntävä lainapäätös. Myönnetty pienempi laina kannattaa sitten käyttää kalliimpien luottojen yhdistelyyn, ja edullisemmat voidaan jättää sen ulkopuolelle.

Kun lainoja on maksanut jonkin aikaa pois, on kaikkien luottojen yhdistelyyn tarvittava lainasumma jälleen pienempi. Järjestelylainaa voi sitten hakea uudelleen, jolloin myöntävä päätös on todennäköisempi.

Järjestele lainat näin

Haluatko yhdistellä lainat ? Lainojen järjesteleminen onnistuu helposti seuraavasti:

Selvitä nykyisten luottojen pääomat.

Jäljellä olevan lainan määrän saa laskusta, lainanmyöntäjän verkkopalvelusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kilpailuta järjestelylainat.

Hae järjestelylainaa, joka kattaa nykyisten luottojen määrän. Kilpailutus kannattaa tehdä vertailupalvelun kautta, joka kilpailuttaa lainat hakijan puolesta.

Vertaile lainatarjouksia.

Vertaile saamiasi lainatarjouksia erityisesti todellisen vuosikoron suhteen. Edullisin tarjous on se, jonka todellinen vuosikorko on matalin.

Hyväksy lainatarjous ja vastaanota lainasumma tilillesi.

Lainasumma tulee tilille yleensä muutaman arkipäivän sisällä, minkä jälkeen sen voi käyttää nykyisten luottojen takaisinmaksuun.

Maksa laina takaisin maksusuunnitelman mukaisesti.

Tämän jälkeen voit keskittyä lyhentämään vain yhtä lainaa. Järjestelylainan avulla voidaan saada pienempi kuukausittainen maksuerä, mutta laina silti lyhenee entiseen tahtiin.

Lainojen vertailuun käytettävät palvelut ovat hakijoille maksuttomia, eikä hakemuksen täyttäminen vielä velvoita ottamaan lainaa. Edullisinta saatua tarjousta voi vertailla rauhassa nykyisiin lainoihin ja sen voi hyväksyä vain, jos se tuo säästöä nykytilanteeseen nähden.

Yhteenveto

Järjestelylainan avulla voidaan yhdistää useita pieniä lainoja yhdeksi isommaksi lainaksi, mikä vähentää kuukausittaisten maksujen määrää ja kokonaiskustannuksia. Lainojen yhdistäminen ei ainoastaan helpota talouden hallintaa, vaan se voi myös parantaa lainanottajan luottokelpoisuutta, kun useat pienet luotot yhdistyvät yhdeksi selkeämmäksi ja edullisemmaksi kokonaisuudeksi.

Yleensä järjestelylaina on taloudellisesti viisas ratkaisu, joka auttaa säästämään lainoihin liittyvissä kustannuksissa. Koko laina-aikana järjestely voi tuoda jopa tuhansien eurojen säästön.