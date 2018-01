Vuoden 2018 rautakauppa on kovasti toisennäköinen kuin alan puoti vuosikymmen taaksepäin. Runsaan 60 vuoden ikäisen Toikkonen Oy:n kauppiaat Markku Linnusmäki ja Timo Toikkonen kertovat muun muassa hartiapankkirakentajien olevan nykyisin harvinaisia. Urakoitsijoista puolestaan on tullut ahkeria asiakkaita. Perinteiset rautakaupan valikoimat ovat saaneet seurakseen sisustustavaroiden kasvavat tuotemaailmat. Sisustajista on tullut tärkeä asiakaskunta.

Ylöjärveläiset rautakauppiaat Markku Linnusmäki ja Timo Toikkonen korostavat, ettei toimiala saa kadottaa perustehtäväänsä eikä perinteistä olemustaan.

Laajaa myymäläänsä ja varastoansa esitellessään miehet sanovat rautakaupan sortimentin monipuolistuvan koko ajan.

– Totuttujen tuotteiden lisäksi nykyään on valtava tarjonta sisustustavaroista, he kuvailevat.

Kauppiaskaksikko kehittää niin kivijalkamyymälää kuin verkkokauppaakin.

– Tutustuminen tuotteeseen on olennainen osa ostoprosessia. Tarvitsija kokeilee ja vertailee vaihtoehtoja. Silmäileminen ja koskettaminen ovat ratkaisevan tärkeitä asioita ostopäätöstä lukitessa, Linnusmäki ja Toikkonen tietävät.

– Myymälässämme olevien tuotenimikkeiden määrä on huomattavan suuri. Lisäksi tarjolla on erittäin runsas tilausvalikoima, he kehaisevat.

Ylöjärveläiskauppiaiden mielestä K-Raudalla on järkevä verkkokauppakonsepti. Netissä kaupan oleva tuote lähtee ostajalle häntä lähimmästä myymälästä.

– Asiakkaat etsivät päivän hintaa verkkokaupassa.

– Tiedossamme ei ole yhtään taloudellisesti kannattavasti toimivaa pelkkää verkkokauppaa. Toimijat ovat keskittyneet markkina-asemansa ottamiseen, Linnusmäki ja Toikkonen miettivät.

Ylöjärveläiset rautakauppiaat heiluttavat vastuuntuntoisesti Suomen siniristilippua.

– Valitsemme ja pidämme hyllyillämme suomalaisia valmisteita, he linjaavat.

– Toki sortimenttiin kuuluu sellaisia tuotteita, joita ei edes valmisteta maassamme. Tällaisia ovat esimerkiksi kaakelilaatat.

Uskollisuutta ja uudistamista

Markku Linnusmäen ja Timo Toikkosen mielestä suomalaiset ovat kiitettävän uskollisia asiakkaita.

– Meidän asiakkaistamme valtaosa on kantakävijöitä. Ja mikä parasta: uskollisuus periytyy polvesta polveen, kauppiaat kiittelevät.

Ylöjärveläisyrittäjien mukaan kaupan on pidettävä itsensä kiinnostavana ja vetovoimaisena ostoskeitaana.

– Rautakaupassa tuotteiden on oltava esillä siten, että ne tarjoavat kävijöille jonkinlaisen elämyksen, miehet teroittavat.

– Asiakkaiden on koettava eri tuotemaailmoissamme ideoinnin iloa, he lisäävät.

Korjausrakentajia ja urakoitsijoita

Rautakaupan arki on muuttunut kovasti kymmenen viime vuoden sisällä.

Markku Linnusmäen ja Timo Toikkosen tuoreessa muistissa on vielä rakentamisen kultaiset vuodet, jolloin omakotitalorakentajat perustivat ostotilin kauppaan ja asioivat myymälässä koko rakentamisen ajan.

Tällä hetkellä kodin peruskorjaajat muodostavat keskeisen asiakaskunnan.

Myös urakoitsijat ovat ahkeria kävijöitä.

– Suuri osa omakotitaloista tehdään talopaketteina. Maailma on muuttunut rajusti, kauppiaat herättelevät.

Henkilökunta palvelee

Toikkonen Oy on merkittävä kaupan työllistäjä Ylöjärvellä.

Perinteikäs rautakauppa pyörii 25 työntekijän voimin.

Markku Linnusmäki ja Timo Toikkonen ovat vakuuttuneita siitä, että perheyritys lunastaa paikkansa jatkossakin ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Kauppiaat korostavat rautakaupan työtehtävien olevan erittäin haasteellisia.

– Myyjän on tunnettava ja osattava oman toimialansa tuotteet, palvelut sekä mahdollisuudet, he perustelevat.

– Ammattilaisuuden säilyttäminen vaatii palavaa kiinnostusta seurata tuotteiden kehittymistä.

Linnusmäki ja Toikkonen uskovatkin toimialan vahvan kehityksen olevan tärkeä työmotivaation ylläpitäjä.

Ahkeria sisustajia

Suomalaiset ovat ahkeria ja aktiivisia sisustajia.

Markku Linnusmäen ja Timo Toikkosen mukaan kodin eri tilojen sisustamisesta on kasvanut suoranainen buumi.

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että sisustusmarkkinat ovat tulevaisuudessakin voimakkaasti kasvava kaupanala.

Ylöjärveläiset rautakauppiaat muistuttavat, että sisustamisen tuotteissa ja palveluissa on täysin rajattomat mahdollisuudet.

– Meillä on oltava kyky vastata mahdollisimman monenlaiseen makuun, he miettivät haastetta.