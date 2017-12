Palloilujoukkueiden syksyyn sisältyi ylä- ja alamäkiä

Ylöjärveläisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden syksyn ottelut sisälsivät paljon ilonaiheita, vaikka toki mukaan mahtui myös mahalaskuja.

Syksy jätti kuitenkin keväälle paljon pelattavaa. Jotkut joukkueista kamppailevat kärkisijoista, kun taas toiset joutuvat taistelemaan sarjapaikkansa puolesta.

Futsal-Liigassa tasaista

Ylöjärven Ilveksen naisten edustusjoukkue pelasi koko syksyn äärimmäisen tiukkoja otteluita Futsal-Liigassa.

Kymmenestä ottelustaan nuoruutta ja kokemusta sisältävä joukkue onnistui voittamaan kolme. Tasapelejä tuli niin ikään kolme ja tappioita kertyi neljä.

YIlves on pystynyt haastamaan ihan jokaisen joukkueen, mutta tehottomuus hyökkäyspäässä on verottanut sarjasijoitusta pari pykälää. YIlves majailee joulutauolla kymmenen joukkueen sarjassa seitsemäntenä 12 pisteellä. Neljänteen sijaan on matkaa kuusi pistettä ja saman verran matkaa on jumbosijalle.

Juuri ennen joulua YIlves kaatoi riemastuttavasti kotonaan sarjakakkosen vaasalaisen FC Sport J:n. Tuo ottelu kertoi, että YIlveksellä on kaiken mennessä nappiin mahdollisuus nousta keväällä taistelemana jopa SM-mitalista.

YIlveksen kantava voima on ollut nuori Rosa Sirén, joka on laukonut jo yhdeksän maalia ja antanut kuusi maalisyöttöä. Lahjakkuus on pistepörssissä komeasti viidentenä. YIlveksen tehokkaimpiin pelaajiin ovat kuuluneet myös Heidi Linjamaa, Sini Sutinen ja Emmi Rauhala.

YIlveksen pelit jatkuvat 13. tammikuuta vierasottelulla jyväskyläläistä Kampuksen Dynamoa vastaan.

Miesten futsalissa kulkee

Ylöjärven Ilves FS eli miesten edustusjoukkue on jyrännyt vakuuttavasti koko syksyn futsalin Kakkosessa. YIlves on kärsinyt vain yhden pistemenetyksen, kun tilille on tullut seitsemän voittoa ja yksi tasapeli.

YIlves FS on ollut jopa täysin ylivoimainen sarjassa. Se on takonut kahdeksassa ottelussa maalieron 74–23. Kärkipaikka on hallussa neljän pisteen eron turvin Vehmaisten Urheilijoihin.

Sarjan pistepörssikin on ylöjärveläisten hallussa. Kolmoisjohtoa pörssissä pitävät Roope Kostiainen, Toni Toijala ja Amin Chouaib. Kymmenen parhaan pistemiehen kärkeen mahtuvat myös Patrik Peijari ja Ismo Vahala. Roope Kostiainen on saalistanut tähän mennessä 33 tehopistettä.

YIlves FS jatkaa pistejahtia 7. tammikuuta, jolloin vastaan asettuu vieraissa Tampereen Ilves-Kissat.

Ylöjärven Ilveksen A-pojat ovat Tampereen piirin sarjassa tällä hetkellä kolmantena. Kymmenestä ottelusta on kertynyt 19 sarjapistettä.

Ylöjärven Ilveksen A-tytöt ovat puolestaan 18-vuotiaiden sarjassa neljäntenä. Otteluista on kertynyt toistaiseksi vain tappioita.

Uplakersilla vaiherikas syksy

Ylöjärven Uplakers pelasi hieman ailahtelevaisesti syksyn aikana jääkiekon II-divisioonassa.

Uplakers pelasi Lohko II:ssa 16 ottelua, joista voittoja kertyi kymmenen. Jatkoaikatappioita tuli yksi ja suoria tappioita viisi.

Lohko on jakautunut selvästi kahteen osaan. Neljä kärkijoukkuetta Valkeakosken Kiekko-Ahma, Hollolan HC Giants, Kangasalan Kisa-Eagles sekä Uplakers ovat karanneet muilta. Sarjakärki Kiekko-Ahma on saalistanut 39 pistettä. Uplakersilla pisteitä on 31.

Ylöjärveläisten tehokkain pelaaja syksyllä oli Turo Mikkola, joka merkkautti 13 ottelussa 39 tehopistettä. Pistepörssiä johtaa HC Giantsin Kim Ranta-Aho 50 tehopisteellä.

Uplakersin ottelut jatkuvat loppiaisena 6. tammikuuta, jolloin ylöjärveläiset vierailevat Hollolassa HC Giantsin kotiluolassa.

Uplakersin A-nuoret pelasivat syksyllä aluesarjassa, jossa sarjasijoitus on joulutauolla viides. 12 ottelusta kertyi neljä voittoa ja yksi tasapeli.

Nuori Ryhti taistelee

Ylöjärven Ryhdin nuori naisten edustusjoukkue väänsi tasaisia otteluita lentopallon naisten 2-sarjassa.

Ryhti on ottanut neloslohkon yhdeksässä ottelussa kolme kolmen pisteen voittoa, yhden kahden pisteen voiton ja kahdesti joukkue on saanut yhden pisteen. Suoria tappioita on kolme. Erätilasto näyttää lukemaa 16–19. Ryhti on kerännyt 13 sarjapistettä.

Sarjan kärjessä porskuttaa tamperelainen Supi-Volley ja toisena on Kalevan Lentopallo.

Ryhdin seuraava ottelu pelataan 14. tammikuuta Ylöjärven urheilutalolla, johon saapuu vieraaksi LP Kangasala.

Salibandyssa edustuksilla vaikeaa

Ylöjärven Pallon naisten edustusjoukkueen syyskausi sujui mollivoittoisesti 2-divisioonassa. YPA voitti kymmenestä ottelustaan vain yhden ja on sarjassa viimeisenä. Ongelmaksi on muodostunut sekä tehottomuus hyökkäyspäässä että oman maalin vartiointi. Maaliero on 40 osumaa pakkasella. Sarjan kärjessä n O2-Jyväskylän kakkosjoukkue.

YPAn miesten joukkueet ovat tahkonneet 6-divisioonaa. YPA:n ykkösjoukkue on omassa lohkossaan seitsemäntenä. Kahdeksasta ottelusta on tullut neljä voittoa.

YPA:n kakkosjoukkue on puolestaan omassa lohkossaan viidentenä. Kymmenestä ottelusta saaliina on viisi voittoa.