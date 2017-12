Uutiset utelee: Miten vietät itsenäisyyspäivää, nyt ja yleensä?

Kari Lehtinen

Siivikkala

– Jos minulla ei olisi näitä kävelysauvoja, menisin Tottijärven hautausmaalle. Veisin kukan ja kynttilän isäni sankarihaudalle. Nyt vietän päivää kotona, ja taitaa mennä television tuijotukseksi. Vietän näin itsenäisyyspäivää muutenkin, eikä minulla ole erityistä tähän juhlavuoteen.

Jukka Isopahkala

Siivikkala

– Yleensä käyn sukulaisten ja sankarivainajien haudoilla. Ja vietän päivää rauhallisesti kotona tv:tä katsellen. Katson kotimaisia dokumentteja ja Linnan juhlista jotain, kuten veteraanit, en pukuloistetta ja tansseja. Kynttilä on ikkunalla. Todennäköisesti vietän päivää nytkin normaaliin tapaan.

Valma Vuohijoki

Kirkonseutu

– Kuulun esikoislestadiolaiseen herätysliikkeeseen, ja meillä on yleensä ollut juhla rukoushuoneella Tampereella. Olen viettänyt päivää myös kirkossa, seurakuntatalolla ja sankarihaudoilla. En katso Linnan juhlia, koska meillä ei ole televisiota. Tänä vuonna vietän päivää samaan tapaan.

Sami Teiskonlahti

Viljakkala

– En noteeraa yleensä itsenäisyyspäivää. Televisiosta tulee pikkuisen katsottua Linnan juhlaa. Tuntemattoman sotilaan olen joskus katsonut mutta nyttemmin en ole enää jaksanut. Onhan se nätin tuntuista katsoa, kun lippua laitetaan ylös ja on pimeä talviyö, mutta en ole juhlijatyyppi.

Seela Tuutti

Ylinen

– Olen mennyt perheen ja isovanhempien kanssa syömään. Ja katsonut äidin kanssa Linnan juhlia. Kerrankin on lomaa ja pääsee viettämään aikaa perheen kanssa. Ja päivä on muutenkin tärkeä. En usko, että tänä vuonna on normaalista poikkeavaa, ehkä vähän juhlavampi tunnelma.