Vanha Räikkä sai pitää korjausrahansa

Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen toinen suuri keskustelu käytiin Vanhan Räikän kunnostamiseen vuosille 2018 ja 2019 osoitetuista euroista.

Vanha Räikkä on suojelukohde, joka on tarkoitus muuttaa monikäyttöiseksi kokoontumis- ja kulttuuritilaksi. Valtuusto osoitti hankkeeseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Summasta puolet käytetään ensi vuonna.

Perussuomalaisten valtuutettu Hannu Ruuska esitti, että ensi vuodelle Vanhan Räikän hankkeeseen osoitetut 600 000 euroa poistetaan ja tilalle myönnetään 30 000 euroa, jolla teetetään ulkopuolisella toimijalla kuntoarvio sekä arvio kunnostuksen kokonaiskustannuksista.

Perussuomalaisten Tomi Saaristo kannatti Ruuskan esitystä.

– Miten voidaan myöntää 600 000 euroa rakennukselle, jolle ei ole vielä tehty kuntokartoitusta, Saaristo ihmetteli

Saaristo kuitenkin korosti, ettei hänellä tai perussuomalaisilla ole mitään vanhoja rakennuksia vastaan.

Niin ikään perussuomalaisten valtuutettu Henrik Pajunen sanoi, ettei Vanha Räikkä ole varmasti ainoa paikka, jossa voi järjestää yhdistystoimintaa.

– Varmasti salkutettavien listalta löytyy sopivia rakennuksia, oli kyse sitten taidenäyttelyistä, punaviinibaareista tai yhdistystoiminnasta, Pajunen totesi.

Kokoomuksen valtuutettu Ossi Sippola muistutti, ettei osoitettua 600 000 euroa käytetä, jos tupajumi on syönyt rakennuksen niin huonoon kuntoon, ettei sitä kannata korjata.

– Tämä investointiraha on varaus sille, että työ voi edetä, jos kuntokartoituksen jälkeen siltä näyttää, Sippola linjasi.

SDP:n valtuutettu Leena Mankkinen oli samoilla linjoilla Sippolan kanssa.

– Olen tullu yhä vakuuttuneemmaksi tämän illan keskustelun jälkeen, että rakennuksen kunnostaminen kannattaa. Eikä me sitä

600 000 euroa käytetä ennen kuin kuntokartoitus on tehty, Mankkinen sanoi.

Kaupunginhallituksen esitys voitti Ruuskan esityksen äänestyksessä äänin 35–15.

Mukaan kilpailuun

Sivistysjohtaja Matti Hursti väläytti valtuuston kokouksen loppupuolella, että Ylöjärvi saattaa osallistua Suomen liikkuvin kunta -kilpailuun, jonka voittaja palkitaan Ylen Urheilugaalassa tammikuussa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on bongannut sen, että Ylöjärvellä on käynnistynyt seuraparlamenttitoiminta ilmeisen erityisellä tavalla. Melkein uskallan luvata, että jätämme paperit tähän kilpailuun.

Seuraparlamentti on muun muassa luonut ylöjärveläisille seuroille yhteiset pelisäännöt.