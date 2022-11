Kameraseura Mielikuvan luontokuvanäyttely on esillä Vanhassa Räikässä 25. marraskuuta asti.

Näyttelyssä on esillä 24 teosta 24 eri kuvaajalta. Kuvissa on esillä monipuolinen kattaus luontoa niin pohjoisesta kuin Ylöjärveltäkin. Osa teoksista on myytävänä.

Näyttely on avoinna ma- pe klo 10-17. Osoite: Kuruntie 12, 33470 Ylöjärvi.