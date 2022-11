Villa Vinon makuraati maistoi ja arvioi: Mysli-tasting

Marraskuussa maistellaan ja arvioidaan. Kotimaisiin ja paikallisesti valmistettuihin lähituotteisiin erikoistunut herkkukauppa, mutalalainen Villa Vino maistattaa tuotteitaan marraskuun neljänä viikkona raadilla, joka saa arvioitavakseen niin maukkaita kotitekoisia myslejä, suussasulavia suklaita, jouluisia glögejä kuin juhlaisia kuohujuomia.

Maistelu aloitetaan kotitekoisista herkkumysleistä, jotka ovat Villa Vinon yrittäjän Kaisa Heinon käsialaa. Tuotteet valmistetaan kotimaisesta 100-prosenttisesta kaurasta Riikka Koiviston kotileipomossa.

Miten Villa Vinon herkkumyslit eroavat ruokakauppojen mysleistä, yrittäjä Kaisa Heino?

– Meidän mysleissä kotimaisuus on tietenkin ykkösasia. Kaura ja marjat ovat kotimaisia ja mysli tehdään paikallisesti Mutalassa. Koska mysli tehdään käsin, siinä on ihan erilainen purutuntuma eikä se pöllyä kuten kaupan myslit. Mysleissä on mukana kokonaisia pähkinöitä.

Kuivattujen marjojen lisäksi mysleissä on makuvaihtoehtoina pari erikoisuuttakin: kinuski ja pipari. Mistä ne ovat peräisin?

– Kinuski ja pipari tehdään myös käsin Riikka Koiviston kotileipomossa. Muuten myslien makeus tulee marjoista ja kurulaisesta Hunaja Mikon hunajasta.

Mysli-tastingissa maistettavana on kuusi eri makua: mansikka, mustikka, korvapuusti, puolukka-kinuski, vadelma ja piparkakku.

Kaisa Heinon mukaan mansikkamysli on asiakkaiden selkeä suosikki.

– Se on myydyin myslimme. Melkein jokainen mansikkaa ostanut on tullut viikon päästä uudelleen ostoksille, koska vanha pussi on jo syöty. Myslejä voi tilata kätevästi myös verkkokaupastamme vaikka kotiovelle, Heino vinkkaa.

Mutta mitä sanoo raati? Ennen myslien maistamista kehuja kerää ainakin pussin ulkonäkö.

– Sopisi hyvin lahjaksi, Tanja Vuori toteaa.

Timo Halttula on kiinnostunut tuotteiden ravintoarvoista. Hänen mukaansa ne ovat Villa Vinon mysleissä kohdallaan.

– Tämä olisi erinomainen retkieväs mustikkasopan kanssa vaikka hiihtolenkille. Proteiinia on hyvin. Sokerista annan vähän noottia, vaikka se onkin hunajasta. Pähkinät ovat myös hyvä lisä, vaikken niitä itse syö.

Villa Vino täyttää vuoden!

Tervetuloa synttäreille ja joulunavaukseen la 5.11. klo 11–15 Mutalan myymälälle! Luvassa jouluista ohjelmaa koko perheelle, mm. riisipuurotarjoilu, spiraali sipsitehdas ja Ihanelman alpakat…

Mansikkamysli:

Tanja: Tosi hyvää. Uskon, että maistuu kaikille. Lapsenikin tykkäisivät. Ostaisin tätä. 3

Inkeri: Maistuu hyvin cashewpähkinä, kun on paahdettu. Lapseni söisivät tätä. 2

Timo: Mansikka maistuu hyvin. Siihen nähden, etten ole mansikan suuri ystävä niin tämä on hyvää ja on näistä toiseksi paras. 2

Ville: Voisin kuvitella, että tämä maistuisi lapsillekin, raikkaan makuinen, kiva paketti. 1

Marja: Marjaisa ja hyvänmakuinen. Mielestäni tämä oli parasta. 1

Mustikkamysli:

Tanja: Tosi kiva koostumus, rapsakka. En saanut montaa mustikkaa. 5

Inkeri: Mukavan rouskuva. Mustikassa ei ole vahvaa makua. 6

Timo: Ottaen huomioon, että mustikka se on lempimarjani, niin tämä on kolmanneksi paras. 3

Ville: En saanut tästä otetta. Oli jumbo. 5

Marja: Mustikassa maistuu hyvin pähkinä. 2

Korvapuustimysli:

Tanja: Tulee korvapuusti mieleen. Tosi hyvää tämäkin. 4

Inkeri: Parempaa kuin kaupan vastaava. 4

Timo: En syttynyt korvapuustiin. Menisi hyvin joulupöydässä ja sopisi vaikka kakkupohjaan. 6

Ville: Joku tökki. Eri käyttötarkoituksessa voisi olla parempi. 6

Marja: Tämä jäi itselläni viimeiseksi. 6

Puolukka-kinuskimysli:

Tanja: Joulun aamupalaksi. Ei ole liian hapanta. Tämä on toiseksi paras. 2

Inkeri: Herkkumysli. Tulee vähä Daim mieleen. Kiva, että on makea ja pikkasen kirpsakka. 3

Timo: Olisin jättänyt kinuskit pois, mutta ymmärrän, että se makeus oli koukuttava. Voisin pistää suoraa suuhun ja katsella leffaa. 4

Ville: Puolukat maistuu terveellisiltä. Kinuski tulee yllättäen, kiva idea. 2

Marja: Liian hapan minulle. 5

Vadelmamysli:

Tanja: Selkeä vadelman maku. Ei ollenkaan esanssinen. Tästä vois tehdä jonkun jälkkärireseptin, jonkun kauraomenapaistoksen tyyppisen. Tämä on paras. 1

Inkeri: Tässä myslissä on kaikki elementit mitä tarvitsee. 1

Timo: Ylivoimainen, kirpeyttä mukana. Ehdoton ykkönen näistä. 1

Ville: Vadelma ja puolukka muistuttaa toisiaan. 3

Marja: Hyvää oli, muttei suosikki. 4

Piparkakkumysli:

Tanja: Ei ole niin voimakas kuin korvapuusti. 6

Inkeri: Joulu on tulossa. Jollakin lusikalla tulee oikein kunnon piparin maku. Tykkään tästä pähkinästä. 5

Timo: Otin oikein lisää, aika jännä ja näistä persoonallisin. Paras tuote jouluiseen juustokakkuun. 5

Ville: Selkeä joulutuote. 4

Marja: Tosi hyvää. 3

