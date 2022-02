Tiina ja Pasi Bergqvistin unelmasta on nyt tullut totta. Pitkän etsinnän jälkeen he löysivät kodikseen vanhan kyläkoulun Orivedeltä. Vuonna 1938 valmistunut Holman koulu vaatii remonttia, mutta asuminen talossa on jo täysin mahdollista.

Siksi siitä tuli vain kaksi viikkoa kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen koti Tiinalle, Pasille, heidän 12-vuotiaalle tyttärelleen Eveliinalle sekä Pasin isälle. Heidän lisäkseen entisiä nokialaisia ovat myös kaksi koiraa, rottweilerit Emma ja Fergu.

Vanha Holman koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Oriveden keskustasta Jämsän suuntaan. Juuri siihen kohtaan päättyi Bergqvistien pitkä etsintä.

– Olemme etsineet vanhaa kyläkoulua kodiksemme yli kymmenen vuoden ajan. Olemme käyneet katsomassa ainakin 20 kyläkoulua pitkin Pirkanmaata. Sitä oikeaa vain ei löytynyt ennen kuin nyt.

Tiina on ammatiltaan kiinteistönvälittäjä ja hänellä on oma yritys. Myös Pasi on työskennellyt pitkään kiinteistönvälitysalalla, mutta nykyisin hän toimii myyntijohtajana.

– Jo vähän ammattitautina olemme käyneet katsomassa vanhoja kouluja. Me olemme hyvällä tavalla sellaisia vanhojen talojen halaajia, Pasi naurahtaa.

Talohankinnalle Bergqvisteillä on ollut kolme kriteeriä, jotka Orivedellä sijaitsevassa Holman koulussa nyt toteutuvat.

– Puoli tuntia Tampereelta, hehtaarin tontti ja iso hirsitalo, Tiina listaa.

Rakkautta heti ensi kierroksella

Rakennuksen pariskunta bongasi huutokaupat.com-palvelussa, jonne kaupunki oli laittanut sen syksyllä myyntiin. Heti ilmoituksen nähtyään Bergqvistien mieltä alkoi kihelmöidä: rakennus vaikutti juuri sellaiselta, mitä he olivat etsineet.

– Muutaman päivän päästä koululla oli jo ensimmäinen esittely. Olimme keskenämme jutelleet, että esittelyyn tulee varmaan niin paljon väkeä, että tuskin mahdumme sinne sekaan, Pasi muistelee.

Toisin kävi. Bergqvistit saivat tutustua rakennukseen lähestulkoon omassa rauhassaan.

– Kiertelimme ja kaartelimme rakennuksessa huoneesta toiseen. Ja tykästyttiin heti!

Ensirakastumisesta huolimatta he lähtivät vielä paikan päälle, kun rakennusta esiteltiin toista kertaa. Tykästyminen vain vahvistui ja Bergqvistit päättivät kokeilla, kuinka heille käy huutokaupassa.

– Meitä jännitti ihan hirveästi, että mitä mahtaa tapahtua. Huutokauppa päättyi marraskuun alussa ja niin siinä kävi, että talo jäi meille, Pasi sanoo.

Bergqvistien tarjous rakennuksesta oli 65 000 euroa. Sillä summalla Oriveden kaupunginhallitus myös päätti myydä kiinteistön heille.

Kun kaupunginhallituksen marraskuun lopussa tekemästä päätöksestä ei kukaan valittanut, tuli Bergqvistien unelmasta totta: he omistivat vanhan kyläkoulun.

Omannäköinen, mutta kouluksi tunnistettava

Bergqvistit ovat asuneet koululla nyt reilun kuukauden.

– Ensimmäisen yön vietimme täällä heti joulun jälkeen. Se tässä olikin hyvä puoli, että pystyimme asettumaan tänne nopeasti, kun arjen toimivuuden kannalta perusasiat olivat kunnossa. Meillä on jokaisella omaa tilaa ja keittiö, joka tähän hetkeen on meille toiminnoiltaan aivan riittävä, Tiina sanoo.

Myös kunnallistekniikka on kunnossa, ja kun kiinteistölle on jo entuudestaan vedetty valokuituliittymä, onnistuu myös etätöiden tekeminen sujuvasti uudesta kodista.

Rakennus itsessään on Bergqvisteistä aivan mahtava. Peruskunnoltaan se on hyvä ja mahdollistaa heille kodin, josta he ovat pitkään haaveilleet.

– Tekemistä on paljon, mutta etenemme rauhalliseen tahtiin laittamalla huoneen kerrallaan kuntoon. Nyt olemme lähinnä tyhjentäneet rakennusta, tutustuneet siihen tarkemmin ja hiukan olemme jo purkaneet pintoja.

Suunnitelmat heillä ovat kuitenkin jo selvät. Ensimmäisenä he ryhtyvät laittamaan kuntoon koulun kahta luokkatiloina toiminutta salia. Toiseen niistä Bergqvistit rakentavat keittiön ja oleskelutilaa.

– Hirveästi emme halua lähteä rikkomaan rakennuksen pohjaa. Yritämme pitää tämän sellaisena, että vaikka tästä tulee meidän näköisemme, niin rakennus olisi silti tunnistettavissa vanhaksi kouluksi, Tiina kertoo.

Kokemusta vanhojen talojen remontoinneista Bergqvisteille on kertynyt, ja myös Holman koululla he pyrkivät tekemään remonttia mahdollisimman paljon itse.

– Remontointi on hyvää vastapainoa varsinaiselle työllemme. Paikallisille ammattilaisille jätämme kuitenkin ne työt, jotka heille kuuluvat, kuten sähköjen ja putkistojen vedot, Pasi toteaa.

Niin lähellä Tamperetta, että hämmästyttää

Paikkakuntana Orivesi oli Bergqvisteille ennen Holman koulun ensimmäisessä näytössä vierailua jäänyt vähälle tutustumiselle.

Tiina oli toki työnsä puolesta käynyt paikkakunnalla ja suvun kautta heillä oli side seutuun olemassa. Pasin isä on syntynyt Orivedellä ja hän on asunut paikkakunnalla kaksivuotiaaksi saakka.

Ensimmäinen kuukausi Orivedellä on jo kuitenkin osoittanut Bergqvisteille, että kaupungin markkinointilause ylellisestä väljyydestä pitää täysin paikkansa.

– Vaikka asumme omassa rauhassa maaseudulla metsän keskellä, palvelut ovat lähellä. Kun pihasta lähdemme autolla, niin ei vie kuin muutaman minuutin, kun olemme kylillä. Arjen kannalta Oriveden keskustasta löytyy myös kaikki tarvittava, Bergqvistit kehuvat.

– Ja tyttäremme pääsee bussilla kouluun lyhyen kävelymatkan päästä. Se on ihan superjuttu ja helpottaa arkeamme huomattavasti. Vähän tulee jo sellainen olo, että muuta maalle, niin elämä helpottuu, Tiina jatkaa.

Holman koulun sijainti on Bergqvistien mielestä täydellinen myös Tampereella käyntejä ajatellen. Itse asiassa ennen Orivedelle muuttamista he eivät olleet edes ymmärtäneet, miten lähellä Tamperetta Orivesi sijaitsee.

– Sama vika on varmasti olemassa myös yleisemmin. Ihmiset luulevat, että Orivesi on kauempana kuin se onkaan. Meiltä se on 32 minuuttia, niin ollaan jo Kalevassa. Ja saa vielä ajaa sellaista tietä pitkin, joka on koko matkalta valaistu. Ei Tampereelta mihinkään muuhun suuntaan sellaista tietä ole, Pasi intoilee.

Tärkeä asia Bergqvisteille on myös se, että Orivedellä on rautatieasema. Etenkin ennen etätyöaikaa he kävivät paljon työmatkoilla Helsingissä ja lähes aina junalla. Se on heille mahdollista nyt myös Orivedeltä.

Holman koulun remontointi on pääsemässä vasta vähitellen vauhtiin. Vaikka tiedossa on paljon töitä, katsovat Bergqvistit tulevaisuuteen innostuneina.

– Kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että mitä tulikaan ostettua. Olemme kotiutuneet tänne jo todella hyvin, Pasi mainitsee.

– Tätä taloa tehdään muutenkin sillä ajatuksella, että tästä tulee meidän sukutalomme, Bergqvistit päättävät.

