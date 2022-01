Maukasta ruokaa rennolla meiningillä

Soppeenmäen teollisuusalueella jo parikymmentä vuotta palvellut lounasravintola Vispilä ruokkii arkipäivisin isommankin nälän. Vispilä tarjoaa myös catering-palvelut niin pieniin kuin isoihinkin tilaisuuksiin.

Menotiellä Tampereen Konepajojen kiinteistössä sijaitseva Lounasravintola Vispilä aloittaa jokaisen päivänsä tarjoamalla täyttävän ja terveellisen aamiaisen. Tarjolla on muun muassa päivittäin vaihtuvasta puurosta höyrymakkaraan ja kaikkea siltä väliltä, joilla asiakkaan päivä saadaan mukavasti käyntiin.

Aamupala alkaa klo. 8.00 ja yleensä meille tuleekin aamiaiselle heti kahdeksalta runsaasti lähialueen työntekijöitä.

Vispilän lounas on suosittu ja ravintolan kokenut henkilökunta valmistaa joka päivä maittavaa sekä tuhtia ruokaa nälkäisemmällekin. Lisäksi meillä on hyvin monipuolinen salaattipöytä ja linjastosta löytyy aina jokaiselle jotakin ruokavaliosta riippumatta.

Lounaalla on päivittäin keittoa, joka sisältää salaattipöydän leipineen sekä kaksi kiinteää ruokavaihtoehtoa, jälkiruuaksi on kahvia. Joka torstai tarjoillaan perinteistä hernekeittoa, josta Vispilä on erityisen tunnettu. Sen kruunaa pannari hillolla ja kermavaahdolla.

Toinen asiakkaiden suosikki on reilulla kädellä maustettu TexMex-vuoka joka sisältää kermaperunoita, jauhelihaa, erivärisiä paprikoita ja jalopenoja. Toki suosikkiruokia on muitakin.

Vuosien varrella ravintolassa ollut myös erilaisia teemaviikkoja esim. Amerikka-, Espanja- ja Italiaviikko. Uusia ideoita henkilökunta ottaa innolla vastaan asiakkailta.

Vispilä tarjoaa kävijöilleen makuelämyksiä ja pienen lepohetken, vaikka kahvin ja pullan merkeissä. Pyrimme käyttämään kaikissa tuotteissamme kotimaisia- ja paikallisia raaka-aineita.

Lounaspalveluiden ohella Vispilä tarjoaa myös pitopalveluja erilaisiin kodin juhliin ja muihin tilaisuuksiin, teillä tai meillä. Räätälöimme juhlat ja menut asiakkaan toiveiden mukaan.

Tilaisuuksien järjestäminen onnistuu hyvin Vispilän omassa viihtyisässä ravintolassa, jossa on yhteensä sata asiakaspaikkaa. Väljissä tiloissa kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen on turvallista myös korona-aikanakin.

Lisäksi meillä on iso parkkipaikka eli tilan löytäminen autolle ei ole ongelma. Ravintolaan on myös esteetön kulku liikuntarajoitteisillekin.

Kakkukahvit!

Toimintansa 1.11.2021 uutena itsenäisenä yrityksenä aloittanut WiWa Oy tarjoaa lounasravintolassaan kakkukahvit perjantaina 28.1.2022 klo 10.30-12.30, osoite Menotie 1. Tervetuloa uudet ja vanhat asiakkaat!