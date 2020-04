Pieni pala taivasta kotipihalla

Ylöjärven pienin ja erityisin nähtävyys on Pyhän Johannes Venäläisen tsasouna Viljakkalan Nopanperäntiellä. Tutustumaan pääsee soittamalla pyhätön omistajalle.

Koronavirus on sulkenut kirkkojen ovet, mutta Marina Kivirannan rukouselämää se ei ole juuri muuttanut. Tämän ortodoksin pihassa on oma pikkuinen tsasouna, joten hän pääsee päivittäin pyhättöönsä rukoilemaan kuten ennenkin.

Jumalanpalvelusten aikaan mukana on tablettitietokone, jolta voi seurata livelähetystä Tampereen ortodoksisesta kirkosta.

– Se toki harmittaa, että poikkeusolot osuivat pääsiäiseen, joka on ortodoksille vuoden suurin kirkkopyhä. Pääsiäisyön jumalanpalvelukseen osallistuvat tavallisesti lähestulkoon kaikki ortodoksit, ja siellä on aivan erityinen oma tunnelmansa, Marina Kiviranta toteaa.

Ajatus ikiomasta tsasounasta virisi Kivirannan ensimmäisellä Kreikan-matkalla samalla, kun hän alkoi pohtia liittymistä ortodoksiseen kirkkoon. Kreikassa joka korttelissa tuntui olevan pieni kirkko, ja monella yksityisellä pihallakin on leikkimökin kokoinen pyhättö perheen omaan käyttöön.

– Erityisesti minua kosketti se, että perheiden omat ru­koushuoneet on aina pyhitetty jollekin tietylle pyhälle, joka on vastannut rukouksiin vaikeassa tilanteessa: joku on pelastunut tai parantunut. Oma hiljentymispaikka tuntui hyvältä ajatukselta myös siksi, että täältä meiltä on liki 50 kilometrin matka lähimpään eli Tampereen ortodoksiseen kirkkoon.

Kivirannan kirkkoon liittämisjuhlassa hänen kummitätinsä nunna Kristoduli äkkäsi maatilan pihalla vanhan hirsiaitan, jota Kiviranta oli siivonnut kotimuseoksi. Nunna totesi oitis, että tuossahan sinun tsasounasi on.

Niin kävi, että Kiviranta ripusti seinälle ikonin, sai tsasounalleen siunauksen piispa Ambrosiukselta, ja heinäkuussa 10 vuotta sitten Kivirannan rippi-isä Heikki Honkamäki vihki käyttöön Ylöjärven ainokaisen tsasounan.

Pihapiirissä sijaitsevan hiljentymispaikan lisäksi Kivirannalla on kotialttari myös sisällä pirtissä ja makuuhuoneessa, kuten ortodokseilla asiaan kuuluu.

Ahkerassa rukouskäytössä

Joka kevät Marina Kivirannan tsasounassa on pidetty temppelijuhla eli praasniekka sekä syksyisin yksi jumalanpalvelus. Tapahtumissa on ollut säästä riippuen 20–60 kävijää.

– Onneksi Pyhä Johannes Venäläinen on kesäpyhä. Jos häntä pitäisi juhlistaa talvella, ei voitaisi pitää niin isoja kekkereitä. Nyt voimme juoda kirkkokahvit navetan vintillä, jonne mahtuu noin 80 ihmistä, Kiviranta sanoo.

Praasniekkojen ohella pyhätössä ja navetan ylisillä vietetään perhejuhlia, häitä ja syntymäpäiviä.

Tänä vuonna on tarkoitus juhlistaa sekä tsasounan 10-vuotissyntymäpäivää että Pyhän Johannes Venäläisen muistopäivää heinäkuun lopulla.

Arjessakin tsasouna on rukoushuonekäytössä ahkerasti. Ortodoksi kertoo käyvänsä tsasounassa paitsi rukoilemassa myös ihan vaan istumassa ja hiljentymässä, nauttimassa paikan ainutlaatuisesta tunnelmasta.

– Oma rukoushuone on selvästi rikastuttanut hengellistä elämääni. Saan esimerkiksi paljon esirukouspyyntöjä. Ihmiset soittavat ja pyytävät, että voisitko käydä tsasounassasi rukoilemassa puolestani. Sitten kipitän pihan poikki sytyttämään tuohuksen ja rukoilemaan. Saan siitä itsekin paljon.

Itse tehtyä ja lahjaksi saatua

Ensimmäisen ikonin jälkeen Kiviranta on täydentänyt kirkon tarpeistoa esine kerrallaan ja ystävien avustuksella. Muun muassa kattokruunu, tekstiilit ja kirkkoliput ovat tulleet lahjoituksina.

Pronssisen pääikonin ja kirkonkellon hän on valanut itse.

– Nautin siitä, että ortodoksisuudessa on jotakin kaikille aisteille. On paljon kaunista katseltavaa, ikoneita kosketetaan ja suudellaan kunnioittaen, suitsukkeiden tuoksu symboloi Jumalan luo nousevaa rukousta. Kaunis kirkkolaulu on sanamukaisesti musiikkia korville, Kiviranta sanoo.

Vanhan hirsiaitan hämy yhdistettynä pyhän läsnäoloon luo tsasounaan ainutlaatuisen tunnelman. Kesäaikaan hirsien lomasta pilkottaa auringonvalo, ja lintujen sirkutus tuo ympäröivän luonnon sisälle asti.

– Omasta mielestäni tsasouna on kaikkkein tunnelmallisin talvisessa hämärässä, kun tilaa valaisevat vain lampukat ja tuohukset, eikä kuulu muuta ääntä kuin oman pään kohina. Silloin tunnen olevani täysin eristyksissä ulkomaailmasta, omassa paratiisissani.

Tiedot tsasounan tapahtumista sekä yhteystiedot löytyvät tsasounan omilta verkkosivuilta osoitteessa tsasouna.fi