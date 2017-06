Jälkipuintia vaalituloksesta

Kuukausi sitten julkaistiin Aamulehdessä seutuvertailu perusopetuksen kuluista vuonna 2015. Sen mukaan Ylöjärven peruskoulun oppilaskohtaiset menot olivat Tampereen seutukunnan suurimmat.

Ylöjärven tilinpäätöksessä 2015 oppilaskohtainen meno oli 7 756 euroa, mutta seutuvertailussa 8 854 euroa. Erotus 1 098 euroa johtuu siitä, että seutuvertailussa on käytetty lukua, johon on vyörytetty kaupungin yleishallinnon kustannuksia.

Kangasala ja Nokia ovat Ylöjärven kanssa samaa kokoluokkaa. Ne ovat vyöryttäneet yleishallinnon kustannuksia opetukseen hyvin maltillisesti, koska tilinpäätöslukujen ja seutuvertailulukujen erotus on vain muutamia kymmeniä euroja.

Ylöjärvi on siis lisännyt yleishallinnon kuluja opetukseen 1 098 euroa (14 prosenttia), kun taas Nokia lähes 0 euroa ja Kangasala 37 euroa (0,5 prosenttia). On selvää, että oppilaskohtaiset kuluerät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Yleishallinnon kustannusten vyöryttäminen ei ole väärin, se on tapa järjestää taloushallintoa. Seutuvertailussa on nyt käynyt niin, että on vertailtu rypäleitä ja meloneita keskenään: pyöreähköjä molemmat.

Seudulliset vertailut olisi tehtävä suurta tarkkuutta noudattaen. Perusopetuksen kehittäminen ja resurssit ovat tärkeä perusta tulevaisuudelle sekä tunteita herättävä lapsiin ja nuoriin kohdistuva asia. Siihen liittyvät tiedot eivät saa johtaa ketään harhaan. Puhtailla tilinpäätösluvuilla laskettuna Ylöjärvi satsaa seutukunnassa opetukseen ehkäpä vähiten per oppilas.

TIMO HALTTULA

JUSSI KYTÖMÄKI

Vihreät