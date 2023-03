Jääkiekkoilija Oiva Keskisen ura on vahvassa nousussa – Nuorten mestaruutta tavoittelevan sentterin taito puree maajoukkuepeleissäkin

Ylöjärveläinen jääkiekkoilija Oiva Keskinen elää juuri nyt tavallistakin mielenkiintoisempia aikoja. Hänen joukkueensa, Tapparan U20-nuoret, aloitti SM-pudotuspelit mestarisuosikkina, ja Oiva sai niihin lisäpontta erinomaisesti sujuneestaa alle 19-vuotaiden maajoukkueturnauksesta.

Keskinen palkittiin helmikuussa Ruotsissa koko turnauksen parhaaksi hyökkääjäksi koottuaan tehot 4+4. Siitä on hyvä asettaa seuraavaksi tavoitteeksi pelaamisen alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa Göteborgissa ensi vuodenvaihteessa.

– Kesällä pitää harjoitella kovasti ja pelata ensi alkukaudesta niin, että pääsen kaksikymppisten MM-joukkueeseen. Katsotaan, mihin se riittää, helmikuun viimeisenä päivänä 19 vuotta täyttänyt Oiva suunnittelee.

Sitä ennen ehtii tapahtua vielä paljon. Tappara voitti U20:n SM-runkosarjan ylivoimaisesti, ja mahdollisuudet napata ikäluokan ensimmäinen mestaruus 19 vuoteen näyttävät erinomaisilta.

–Vähän yllätti, että eroa sarjakakkoseen repesi niin paljon, mutta heti viime kesän harjoituksissa tekemisemme oli sillä tasolla, että voimme menestyä.

Oiva on viihtynyt päävalmentaja Jussi Taipaleen johtamassa porukassa, jossa yhtenä menestyksen tekijänä on ollut hyvä ilmapiiri.

– Silloin, kun tehdään töitä, mennään lujaa, mutta kyllä ”Jupelta” löytyy huumoriakin. Heti kesällä olimme porukalla samalla sivulla, ja kaikki asiat on käsitelty avoimesti, Oiva kiittelee.

Samat vahvuudet kuin Esa-sedällä

Enimmäkseen keskushyökkääjänä pelannut Oiva on edennyt piste per peli -tahdissa kuuluen joukkueensa kantaviin voimiin ja on tyytyväinen pelien

sujumiseen:

– Ei minulla ole ollut pistetavoitteita. Pyrin pelaamaan vahvuuksillani eli pelikäsitykselläni ja pelinlukutaidollani ja siten auttamaan joukkuettani.

Samat vahvuudet siivittivät muutama vuosikymmen sitten Oivan isän Villen veljen Esa Keskisen kansainvälisen tähtiluokan pelaajaksi, joka voitti historiallisen maailmanmestaruuden keväällä 1995.

– On iso asia, että Esa pelasi sillä tasolla hienon ja pitkän uran. Yritän itse edetä samaan suuntaan ja tehdä asiat sen mukaisesti, Oiva

miettii.

– Joo, on tullut katsottua videoita Esan peleistä. Niitä löytyy YouTubestakin aika paljon. Nykypelaajista pidän erityisesti Sebastian Ahosta ja Auston Matthewsista.

Nykykiekkoilussa tarvitaan paitsi nopeita hoksottimia, myös rautaista fysiikkaa. Oiva on kasvanut 182-senttiseksi, mutta lihasta ja sitä kautta voimaa hän tarvitsee 80-kiloiseen varteensa vielä paljon lisää.

– Välillä meinaa tehdä tiukkaa, kun isokokoisempi pakki tulee kulmassa vastaan, mutta eihän pelkkä koko ratkaise. Täytyy osata käyttää mailaa

oikein.

– Vaikka voitimme kaikki 19-vuotiaiden maajoukkueturnauksen pelimme, kamppailu- ja luisteluvaade olivat korkealla. Mitään ei tullut ilmaiseksi, Oiva muistuttaa.

Isä-Ville vei lajin pariin

Oivan ura alkoi luonnonjäiltä Tiuranvuoren ja Yhtenäiskoulun kentiltä, joille Uplakersin valmennuspällikkönä nykyään työskentelevä Ville Keskinen vei keskimmäisen kolmasta pojastaan.

– Olin silloin 2–3-vuotias ja muistan hyvin, että hauskaa oli. Ylöjärven Ilveksen luistelukouluun menin neljävuotiaana. Vuonna 2009 perustettiin Uplakers, jossa jatkoin, Oiva kertoo.

Uplakersista hän siirtyi HC Nokiaan neljäkjsi kaudeksi ja pelasi kauden U16-ikäluokan SM-sarjassa 2018–19, kunnes siirtyminen Tapparaan tuli ajankohtaiseksi. Alku Tampereella ei ollut helppoa.

– Ensin vereni ferritiiniarvot romahtivat nollaan, ja jouduin kovan väsymyksen sekä ylirasitustilan vuoksi huilaamaan muutaman kuukauden. Arvojen nostamiseen ja kuntoutukseen meni noin kaksi vuotta.

Oiva oli aloittanut kauden U18:ssa, mutta sain hakea uutta nousua U16:sta. Sitten tuli vielä korona ja lopetti kauden kesken. Koronan takia myös seuraava kausi jäi tyngäksi, mutta sesonki 2021–22 pelattiin jo lähes normaalisti, ja sen päätteeksi Tapparan U18 tuuletti SM-pronssia. Oiva valittiin U18:n ykkös- all starsiin, ja siitä oli luontevaa jatkaa U20:een.

U20 harjoittelee ja pelaa Hakametsän ykköshallissa, ja Tapparalla on käytössä liigajoukkueelta vapautunut hulppea pukukoppi. Areenaankin Oiva ehtii silloin tällöin miesten liigapelejä katsomaan, mutta usein hän antaa kausikorttinsa sukulaistensa käyttöön.

Oiva valmistuu Ylöjärven Valossa merkonomiksi, kunhan opintojen loppusuora on selvitetty. Hän sai ajokortin jo viime vuonna, mikä on helpottanut paljon reissaamista Haavistolta Tampereelle. Kimppakyyti- ja pelikavereista Konsta Helenius pelaa nyt Liigaa Jukureissa, mutta hänen veljensä Kalle vahvistaa edelleen ylöjärveläispanosta Tapparan U20:ssa. Ari Vallinin, Otto Rauhalan ja Waltteri Merelän avaamalla tiellä rittää siis kulkijoita.

– Antaahan se lisäbuustia, kun tietää, että Ylöjärveltä on päässyt noin korkealle tasolle pelimiehiä! Oiva myöntää.