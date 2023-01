Kuntapäättäjille annettiin lahjoituksena hiekkalaatikko kaupungintalon aukiolle

Loiste Ylöjärvi -valotaidefestivaalin viimeisenä iltana Ylöjärven kaupungintalon aukiolle ilmestyi hiekkalaatikko, joka on lahjoittajien mukaan osoitettu Ylöjärven päättäjille.

– Hiekkalaatikko on eräänlainen Kiva-hanke (kiusaamisen vastainen hanke), joka on osoitettu kuntapäättäjille. Kun päättäjille tulee toraa eikä niistä päästä sopuun, joutuu hiekkalaatikolle. Hiekkalaatikolla voi helposti hiekkakakkuja tehdessä sopia riitaisat asiat. Laatikon sääntöihin kuuluu myös, että ketään ei saa kiusata. Ylöjärven kouluissakin kokemusten mukaan Kiva-laatikko on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Uskomme että lahjoitus auttaa Ylöjärven parempaan huomiseen, lahjoittajat Risto ja Matti perustelevat lahjoitustaan.