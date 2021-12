Nyt talojen yläpohjat ajanmukaiseen kuntoon

Pirkanmaan Imupalvelu toimii koko maakunnassa 23 kunnassa, yrityksellä on 40 vuoden kokemus, huippuosaava henkilökunta ja moderni kalusto. Laitamme eri vuosikymmenillä rakennettujen talojen yläpohjat ajan- ja asianmukaiseen kuntoon!

Akaalainen Jenna Hautaniemi iloitsee, miten tinkimättömällä ammattitaidolla, vastuullisen nopeasti ja tyylikkään siististi Pirkanmaan Imupalvelu saattoi avaimet käteen -periaatteella hänen perheensä 1980-luvulla rakennetun omakotitalon yläpohjan ajanmukaiseen ja asialliseen kuntoon.

– Tämän remontin tekeminen mahdollisti ja varmisti, että saimme jo 40-vuotiaalle omakotitalollemme riittävän kokoiset, laajuiset ja kattavat vakuutukset. Tämä oli tosi tärkeä ponnin korjaus- ja uudistustyölle, Jenna Hautaniemi korostaa.

Jenna Hautaniemi sanoo, että hän ja perheensä tiesivät talon ostamisesta lähtien, että edessä on asioita, jotka on laitettava kuntoon.

– Luimme netistä Pirkanmaan Imupalvelusta, sen laajasta palveluvalikoimasta. Otimme sinne oitis yhteyden. Asiantuntijat saapuivat paikalle ja selvittivät, mitä kaikkea yläpohjan hyväksi on syytä tehdä. Katselmuksessa kävi ilmi, että villoja on noin puolet vähemmän kuin mitä nykyasetuksien mukaan on oltava. Samalla ammattilaiset kävivät seikkaperäisesti läpi ilmanvaihtoputket, jotka olivat jo aikaa nähneet, Jenna Hautaniemi selvittää.

Nyt Jenna Hautaniemi on erittäin helpottunut ja tyytyväinen, sillä operaatio sujui kaikin puolin rivakasti, siististi ja ammattimaisesti.

– Uskomatonta, mutta totta, valmista tuli viidessä arkipäivässä. Nyt välikatto täyttää kaikki asetukset ja vaatimukset. Lämpöeristys on hyvässä kunnossa. Tiedämme myös, ettei välikaton rakenteista tule pölyä huoneilmaan. On raikasta elää ja hengittää, Jenna Hautaniemi kiittää.

– Pirkanmaan Imupalvelun tehokas tiimi hoiti koko projektin niin upeasti, ettei meidän jokapäiväinen elämämme häiriintynyt. Kaikki työvaiheet hoitui siistististi. Suosittelen Pirkanmaan Imupalvelua kaikille, joilla on ajankohtaisena vastaavanlainen urakka. Homma hoituu, Jenna Hautaniemi vakuuttaa.

Jenna Hautaniemi lisää, että Pirkanmaan Imupalvelu tarkisti ja kunnosti myös öljylämmitteisen omakotitalon lämmitysjärjestelmän. Sekin päivitettiin 2020-luvun edellyttämään kuntoon. Fiksusti.

Kuntotarkastuksesta toteutukseen

Yläpohjan kuntotarkastus on tehty, joten urakan kaikki työvaiheet on tarkasti suunniteltu. Edessä on vanhan, alkuperäisen eristeen imurointi, höyrynsulun ja rakenteiden päivittäminen, putkityöt sekä uuden Ekovillan paikoilleen asentaminen.

Alan konkari, toimitusjohtaja Jani Valtajärvi sanoo, että 1970-, 1980- ja vielä 1990-luvullakin omakotitalojen yläpohjan eristeenä käytettiin hyvin yleisesti levyvillaa. Noina vuosikymmeninä asetukset ja vaatimukset olivat omanlaisensa.

Imutiimi Iiska Juupaluoma ja Henri Santala ovat valmiina aloittamaan urakkansa ja imemään aikansa palvelleen levyvillan pois Pirkanmaan Imupalvelun säiliöauton tankkiin. Vuosikymmenet ovat tehneet tehtävänsä: villa on likaista ja pölyistä.

Putkimies Jarno Salmi sanoo, ettei talon ilmanvaihtokanavissa (IV-kanavat) ole lainkaan eristeitä, ja ne ovat rakennusajankohdalle tyypillistä haitari- eli kurttuputkea. Nyt tilalle asennetaan kierresaumakanavaputki, joka eristetään ajan vaatimusten mukaan. Myös höyrynsulun saumat teipataan ja läpiviennit tiivistetään. Muun muassa hiirien ja lintujen jätökset saavat kyytiä. Kohteessa tehdään kaikki mahdollinen sisäilman laadun parantamiseksi. Tuulenohjaimet tarkistetaan ja korjataan, ja mikäli niitä ei ole, sellaiset asennetaan. Talossa oleva piippu saa palovilloituksen.

Samalla varmistetaan, että kohteessa on asianmukaiset kulkusillat. Vanhat voidaan korjata, tai ne korvataan uusilla. Päämääränä on, että yläpohjassa liikkuminen on turvallista.

Sokerina remontin pohjalla on käyttövesi- ja lämpövesivesiputkiston uusiminen. Kun vanhat villat on poistettu, putkistojen vetäminen käy kuin tanssi yläpohjan kautta kaikkiin vesipisteisiin. Huomionarvoista on, että koko asunnon putkistot saadaan vietyä helposti yläpohjassa. Näin vältytään sisätiloissa koteloiden teolta ja muilta rakenneratkaisuilta. Kun putkistot ovat paikoillaan, ne lämpöeristetään ja niiden päälle puhalletaan vielä Ekovilla. Huomionarvoista on, että tästä lähtien vesiputket ovat suojaputken sisällä. Toteutus mahdollistaa putkien vaihtamisen hamassa tulevaisuudessa ilman suuria purkutöitä. Yhteenveto: iso hyöty syntyy siitä, että yläpohjan eristeiden vaihto ja käyttövesiputkiremontti tehdään samalla kerralla.

Tarpeen vaatiessa Pirkanmaan Imupalvelun tiimi voi vaihtaa samalla kerralla olemassa olevan öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuun; tässä käyttökulut ovat huomattavasti pienemmät.

Jarno Salmi katsastaa tarkalla silmällä myös lämpöjärjestelmän, talossa on öljylämmitys. Hänen mukaansa tämän kohteen järjestelmällä on vielä käyttöikää jäljellä. Tarkoituksenmukaista on tehdä tarvittavat huollot ja päivitykset. Salmi arvioi, että polttimon vaihto tulee jonkin ajan kuluttua ajankohtaiseksi.

Jos lämpöjärjestelmä menisi uusiksi, Jarno Salmi suosittelee ekologista vaihtoehtoa eli ilmavesilämpöpumppua.

Edessä olisi myös pihamaahan upotetun öljysäiliön täyttäminen. Tämä tapahtuisi hiekalla, ja homma hoituisi Pirkanmaan Imupalvelun toimesta.

Uudenmaan Imupalvelu Oy on vuonna 1980 perustettu pneumaattiseen eli ilmalla tapahtuvaan materiaalin siirtoon erikoistunut yritys. Laajensimme tänä vuonna myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueille. Pirkanmaan Imupalvelu keskittyy Pirkanmaan maakuntaan. Palvelemme kuitenkin tarvittaessa koko Suomen alueella.

Teemme suurtehoimurointia ja -puhallusta nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla, jonka imuteho on 4500-8000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa. Käytössä olevan kaluston säiliön tilavuus on 10-16 kuutiota ja käytettävän letkun koko on 6” tai sitä pienempi riippuen työkohteesta.

Työkohteitamme ovat muun muassa talojen alustilat, eristeiden poistot välipohjista, öljysäiliöiden ja viemärilinjojen täytöt ja korjaukset, sekä muut vaikeat kohteet, joissa pneumaattinen materiaalin siirto on tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Kun tarvitsette asiantuntijan suurtehoimurointiin tai soran puhallukseen, ottakaa yhteyttä. Palvelemme mielellämme.